Max Verstappen le sait trop : il ne faut rien tenir pour sûr cette saison. Il l'a appris en laissant échapper cinq pole positions de suite qui lui étaient considérées comme acquise à Imola, Portimao, Montmelo, Monaco er Bakou. De fait, il a peut-être été moins surpris que déçu par sa baisse inattendue de performance vendredi à Silverstone. Après avoir piloté dans un autre monde lors des essais libres 1, le pilote de la RB16B n°33 s'est peu à peu perdu sur la piste du Grand Prix de Grande-Bretagne, freiné dans les virages par un mal qu'il n'avait pas vu venir. Le plus véloce en Q1 pour 0"035 face à son adversaire anglais, le Batave est resté à 0"292 en Q2 puis, malgré une erreur du pilote de Mercedes, il est resté à 0"075 du meilleur temps.

L'analyse de son revirement, Lewis Hamilton l'a d'abord bien résumé au micro de Sky Sports. "Ils étaient si rapides ce matin, a reconnu le Britannique. Ce n'était pas inquiétant mais décevant de voir un tel écart (0"7). Mais j'espérais en quelques changements, et le voiture a été sensationnelle. Je savais que c'était bien, mais il (Verstappen) était encore 0"04 plus rapide en Q1."

Puis, le grand battu du jour a livré sa version des faits à chaud, à l'ancien pilote de Grand Prix, David Coulthard. Une version que connaissait déjà Lewis Hamilton tant son ennemi préféré s'était épanché sur ses problèmes à la radio pendant la séance.

Pérez à la faute

"Nous devons d'abord nous regarder, a-t-il répondu à l'Ecossais, qui venait de lui demander où se situait la performance qui lui avait manqué. "La voiture se comportait bien mais j'ai tout simplement eu beaucoup de sous-virage. Je ne pouvais pas vraiment attaquer dans les virages, j'attendais que le grip revienne à l'avant."

"C'est une sensation étrange de rouler pied au plancher sans que ça signifie grand quelque chose, a-t-il ajouté, à propos de cette séance de qualification devenue ce week-end une simple étape intermédiaire. Nous avons une voiture rapide en course et nous avons juste besoin de solutions ces soucis rencontrés en qualification mais je suis confiant." Sauf qu'avec des monoplaces déjà en régime de parc fermé, soumises à des modifications marginales (inclinaison de l'aileron avant, pression des pneus) avant la course sprint de qualification et la course proprement dite, ça risque d'être compliqué.

En revanche, de côté de son coéquipier ce fut une séance ordinaire. Sans surprise, sinon plutôt mauvaise. Avec un cinquième temps sanctionnant une difficulté persistante à sortir le bon tour au moment crucial. "J'ai viré large au n°15 et mon meilleur temps a été effacé. C'est dommage mais ce sont les règles. Par chance, je n'ai perdu qu'une place, a soupiré Sergio Pérez. P4 aurait été mieux mais nous avons la course sprint pour regagner des positions samedi. Nous avons amélioré la voiture au fil de la journée mais j'ai trouvé un peu de différence dans l'équilibre en fin de Q3 et je n'ai pas pu tirer le maximum de la voiture."

Le Mexicain aura au moins l'avantage de partir sur la partie propre, donc plus adhérente de la piste, mais il sera deux rangs derrière l'adversaire qu'il devra tenter de battre : Valtteri Bottas (Mercedes). Pas facile en seulement 30 tours.

