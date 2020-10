Une journée pour rien au Nürburgrig. Après avoir empêché tout roulage lors des essais libres 1 du Grand Prix de l'Eifel, vendredi, un brouillard persistant a aussi conduit la direction de course de la 11e manche du Mondial a renoncé à permettre aux monoplace de Formule 1 à participer aux essais libres 2.

Pour la même cause : l'impossibilité pour l'hélicoptère médical d'effectuer une rotation entre le circuit et le plus proche hôpital, en cas de nécessité de transporter un pilote blessé.