Pigiste de luxe ou titulaire volant ? On ne sait plus trop désormais à propos de Nico Hülkenberg, encore appelé à la rescousse par Racing Point, ce week-end au Nürburgring. Samedi, moins d'une heure avant la séance de qualification du Grand Prix de l'Eifel, l'équipe de Silverstone a officialisé la titularisation de l'Allemand en lieu en place de Lance Stroll, qui "ne se sentant pas à 100%" le matin, n'avait pas pris part aux essais libres 3, les seuls disputés après une journée de vendredi gâchée par le brouillard.

Si "Hulk", présent à proximité du circuit pour commenter la course pour la télévision allemande dimanche, avait suppléé Sergio Pérez, malade du coronavirus, lors du Grand Prix du 70e anniversaire et du Grand Prix d'Espagne, en août, il effectue cette fois une pige pour cause de maladie du Canadien. Racing Point, l'écurie dont son père Lawrence est le propriétaire avec un consortium, a précisé que Lance Stroll n'était pas atteint par la Covid-19.