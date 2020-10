Il fallait s'y attendre, le retour au type "tendre" de Pirelli comme norme en Q2 et la nature sinueuse d'Imola, avec beaucoup de relances, ne pouvaient que limiter les performances de la SF1000. Samedi, Charles Leclerc et Sebastian Vettel se sont respectivement qualifiés septième et quatorzième du Grand Prix d'Emilie-Romagne, sur l'autrodrome Enzo et Dino Ferrari. Traduisant une petite rechute en ce qui concerne le Monégasque, brillant quatrième à Portimao, qui risque malheureusement de s'aggraver sur les 63 tours de course dimanche. Surtout dans un premier relais à couvrir en "tendre", ce que la "rossa" n'encaisse pas bien cette année.

"J'adore cette piste, spécialement en qualification, quand on escalade plus les bordures, s'est exclamé le natif de Monte-Carlo, après son effort. Nous avons un peu galéré avec l'équilibre de la voiture et je ne suis pas tellement content de mon tour et de la façon dont j'ai piloté en Q3, mais nous sommes P7, ce qui n'est pas terrible. Probablement que nous espérions mieux."

Grand Prix d'Émilie-Romagne Hamilton juge son tour "assez médiocre" et casse l'ambiance en prédisant une course "ennuyeuse" IL Y A 3 HEURES

Des caractéristiques différentes de Portimao

"Tout le monde est très proche, mais en regardant l'écart me séparant de P4 (ndlr : 0"144 avec son ami Pierre Gasly), c'est décevant de voir que nous sommes trois places plus bas. Dimanche, ça va être compliqué, dur de doubler. Nous partons avec des pneus 'tendre' qui ont déjà fait deux tours en Q2. Mais après le premier relais, ça devrait aller."

Au bout d'un nouveau calvaire, ponctué par un chrono annulé, Sebastian Vettel a fini quatorzième, et derrière George Russell (Williams) pour la troisième fois après Sotchi et Portimao. "Je suis raisonnablement content de mes tours, même si nous n'étions pas assez rapides, a déclaré l'Allemand, loin de sa splendeur de quadruple champion du monde. En qualification, j'étais plus content de la voiture : j'étais plus confortable que le matin et j'ai essayé de tirer tout ce que je pouvais du package. J'ai pris quelques risques supplémentaires, et c'est la raison pour laquelle j'ai passé large la chicane. Et qu'au bout du compte j'ai perdu une position en raison de la règle des limites de la piste."

"La qualification a ressemblé à la précédente, même si nous espérions mieux, a admis Laurent Mekies, le directeur sportif. Cependant, ça confirme nos progrès comparé au milieu de saison sur une piste aux caractéristiques différentes de Portimao. La quatrième place était notre objectif, mais pour la neuvième fois de la saison Charles est en Q3. Nous avons essayé le "medium" en Q2 pour en tirer un bénéfice stratégique. Mais après un run de Sebastian, il est devenu évident qu'il fallait le "tendre" pour passer. Et pour Charles, il était trop risqué d'insister avec le composé le plus dur. Nous avons donc assuré."

Avec la météo plus fraiche annoncée dimanche, la Ferrari de Charles Leclerc risque de développer du grainage comme elle l'avait fait au Nürburgring, obligeant le pilote à stopper tôt.

Grand Prix d'Émilie-Romagne Un top 4, le nouveau pied de nez de Gasly à Red Bull IL Y A 2 HEURES