Une leçon pour marquer l'Histoire. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait montre de sa domination pour empocher sa 92e victoire, ce dimanche, lors du Grand Prix du Portugal. Premier vainqueur sur le circuit de l'Algarve, le sextuple champion du monde a dépassé Michael Schumacher au nombre de succès en Formule 1 et s’est installé seul au sommet. Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) montent sur le podium, tandis que Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont pris la quatrième et la cinquième places.

Grand Prix du Portugal Gêné par la pluie, Hamilton n'a pas apprécié le départ chaotique IL Y A 2 HEURES

Sans égal, Lewis Hamilton a ancré un peu plus son nom dans l’Histoire de la Formule 1 en devenant le nouveau recordman des victoires (92). Il a pourtant connu des débuts compliqués sur l’inédit tracé de Portimao. Chassé dès l’envol par son coéquipier, Valtteri Bottas, revanchard, puis par Carlos Sainz (McLaren), l’Anglais s’est retrouvé troisième sous quelques fines gouttes de pluie et sur une piste déjà glissante à souhait. Alors, le natif de Stevenage a attendu, patiemment, le moindre faux pas, la moindre porte et celle-ci a fait son apparition au 20e des 66 tours lorsque le Finlandais, en délicatesse avec ses pneus, s’est laissé croquer. Plus personne ne fut en mesure de contester la mainmise de Lewis Hamilton sur un 28e circuit différent. Le pilote des Flèches d’argent a même poussé sa domination au point de coller un tour à 16 pilotes et de reléguer son dauphin à 25 secondes, tout en signant le meilleur tour !

Top 4 pour Leclerc

Nouvelle désillusion pour Bottas, qui n’a retrouvé la tête des opérations que lorsque le sextuple champion du monde est rentré (tardivement) aux stands pour chausser de la gomme "dur". Le Finlandais n’aura donc pas réussi son pari, lui qui fût pourtant si dominant en début de week-end sur le toboggan portugais et qui pensait avoir signé le hold-up du siècle lors d’un départ fou. Il aura au moins eu le mérite de repousser Max Verstappen (Red Bull) à plus de 34 secondes pour accroître son avance sur le Batave au classement des pilotes, malgré une "alerte" sur son volant lors de la 34e boucle.

Charles Leclerc, quatrième, a encore fait des merveilles au volant de sa Ferrari n°16. Sous les yeux du prince Albert II, le Monégasque a troqué ses "medium" pour des "dur" au 35e tour, qui l’ont porté au pied du podium, juste devant son ami Pierre Gasly (AlphaTauri). Solide sur ce tracé lors des essais libres, le Français a confirmé en chipant la cinquième position à Sergio Perez (Racing Point) dans les derniers tours. Lequel a terminé P7 derrière Carlos Sainz (McLaren), malgré un accrochage avec Verstappen au premier tour qui l’avait renvoyé derrière tout le monde.

Les Renault ont limité la casse en prenant la huitième et la neuvième places. Sebastian Vettel (Ferrari), P10, a quant à lui glané son premier point depuis mi-septembre et le Grand Prix de Toscane. Romain Grosjean (Haas), qui quittera son écurie et probablement la F1 en fin de saison, a terminé 17e.

Lewis Hamilton (Mercedes) caracole plus que jamais en tête du classement des pilotes (256 unités), avec une avance de 77 points sur Valtteri Bottas et 94 sur Max Verstappen. Au niveau des constructeurs, Mercedes (435 points) pourrait valider son titre la semaine prochaine, à Imola.

Grand Prix du Portugal Gêné par la pluie, Hamilton n'a pas apprécié le départ chaotique IL Y A 2 HEURES