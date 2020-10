Mercedes, "Evo" et tensions chez Ferrari, montagnes russes : la F1 débarque à Portimao

"Au vu de ce scénario (...) nous procéderons au remboursement intégral de la valeur du billet et des frais de port. Nous avons travaillé sur plusieurs solutions pour que les détenteurs de billets piétons puissent encore assister à la course", a précisé l'AIA en soulignant que les détenteurs des billets concernés avaient déjà été contactés. Le début de la saison de Formule 1 a été repoussé de mars à juillet en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le nombre total de courses a été ramené à 17 par rapport au 22 initialement prévues et les huit premières manches se sont déroulées sans spectateurs.