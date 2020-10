Formule 1

"Red Bull se sert d’Hülkenberg et de Pérez pour faire pression sur Gasly"

LES FOUS DU VOLANT - Entre le retrait de Honda à la fin de la saison 2021 et la mise en place de l’effectif des équipes Redbull et AlphaTauri, Helmut Marko et Christian Horner sont sur tous les fronts. Usant de toutes les stratégies possibles, les responsables de Red Bull ont la main sur plusieurs pièces stratégiques de l’échiquier de la F1 pour 2021 et même sans doute un peu plus…

