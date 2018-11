Affaire Ghosn : Cyril Abiteboul n'envisage pas "un impact" pour Renault F1

Cyril Abiteboul, patron de l'écurie Renault F1, s'est prononcé ce vendredi sur l'affaire Ghosn. "Nous n'avons aucune information indiquant qu'il y a aura un impact, donc nous ne voyons pas pourquoi il y aurait un impact sur ce programme plus que sur quoi que ce soit d'autre pour l'instant", a indiqué Abiteboul, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix d'Abou Dhabi prévu dimanche.

"Il y a une continuité claire de toutes nos opérations avec Thierry Bolloré qui n'est pas étranger à la F1 car il a été directeur au conseil d'administration de l'écurie depuis 2016", a assuré le directeur général de Renault Sport Racing. Numéro deux du groupe français, Thierry Bolloré assume la direction par intérim de l'entreprise suite à l'arrestation de Carlos Ghosn.

" Nous sommes engagés en F1 depuis plus de 40 ans "

"Il est juste de dire qu'en effet Carlos Ghosn a joué un rôle déterminant dans la décision fin 2015 de revenir" en F1 en tant que constructeur avec le rachat de l'équipe Lotus, a par ailleurs rappelé Cyril Abiteboul. Mais, a-t-il insisté, à l'époque cette décision a été "discutée abondamment en comité exécutif et au conseil d'administration" de Renault et a été soutenue par les principaux dirigeants du groupe.

Carlos Ghosn (Renault) à Boulogne-Billancourt le 12 février 2016AFP

"Nous sommes engagés en F1 depuis plus de 40 ans et nous sommes en cours d'application d'un plan d'une durée de six ans", a détaillé Cyril Abiteboul. Renault compte être en mesure de se battre pour le titre en 2021, un objectif qui a toutefois été décalé d'un an par rapport au plan initial.

"On se concentre sur notre objectif, c'est-à-dire terminer le championnat dans la meilleure position possible ce week-end", a expliqué le patron de l'écurie. Renault occupe actuellement la 4e place du classement des constructeurs, 24 points devant Haas, avant la dernière manche de la saison.