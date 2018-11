Essais libres 2 : Valtteri Bottas (Mercedes) le plus rapide

Valtteri Bottas aimerait tellement avoir cette place dimanche après-midi, après les 55 tours du Grand Prix d'Abou Dabi ! Au crépuscule d'une saison qui ne l'a pas encore vu gagner - il s'agirait d'une première pour un pilote Mercedes depuis Michael Schumacher en 2012 -, le Finlandais espère avoir posé vendredi les jalons d'une prochaine victoire. En 1'37"236, l'actuel n°4 mondial, qui peut encore déloger son compatriote Kimi Räikkönen du podium 2018, a établi le tour le plus compétitif des essais libres 2, alors que la nuit tombait sur les Emirat arabes unis.

Contrairement à la première session, où les pilotes Ferrari étaient occupés à tester des pièces pour 2019, cette seconde séance a permis d'en savoir sûrement plus sur les forces en présence car les vingt titulaires ont fait leur meilleur chrono en pneus "hyper tendre", le plus performant sur un tour de la gomme Pirelli. Et le moins que l'on puisse dire est que la suite s'annonce serrée puisque Max Verstappen (Red Bull) a signé le deuxième temps à 0"044, Daniel Ricciardo (Red Bull) le troisième à 0"192, son coéquipier Lewis Hamilton le quatrième à 0"207, et Kimi Räikkönen (Ferrari) le cinquième à 0"225.

Privé de la victoire par une bourde d'Esteban Ocon (Force India) à Sao Paulo il y a deux semaines, Max Verstappen a d'ailleurs forcé au-delà des limites de la piste lors de ces 90 minutes de tests, jusqu'à détruire le fond plat de sa RB14 dans l'avant-dernier virage sur un passage de bordure.