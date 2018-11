Grand Prix d'Abou Dabi : Lewis Hamilton finit l'année en beauté avec une onzième victoire

Une onzième victoire et un record de point en une année (408) salués au drapeau à damier par son ami Will Smith, une escorte à onze titres mondiaux dans le tour d'honneur avec Sebastian Vettel (Ferrari) pour saluer le retraité Fernando Alonso (McLaren), et un festival de donuts avant d'éteindre les moteurs sur 2018 : Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert une parfaite conclusion à sa saison de rêve, dimanche à Abou Dabi.

Une fois de plus, le quintuple champion du monde a jeté son trophée en l'air sur la plus haute marche du podium à l'issue d'une course parfaitement maîtrisée, de la pole position malgré une intervention de la voiture de sécurité au 1er des 55 tours à la suite du double tonneau de Nico Hülkenberg (Renault), envoyé valser par Romain Grosjean (Haas), et un arrêt au stand précoce.

Räikkönen sur le podium 2018

Une fois de plus, le quintuple champion du monde a jeté son trophée en l'air sur la plus haute marche du podium à l'issue d'une course parfaitement maîtrisée, de la pole position malgré une intervention de la voiture de sécurité au 1er des 55 tours suite au double tonneau de Nico Hülkenberg (Renault), envoyé valser par Romain Grosjean (Haas), et un arrêt au stand précoce.

Valtteri Bottas (Mercedes) longtemps en position de finir deuxième mais incapable de faire tenir ses pneus au point de devoir stopper une seconde fois, c'est Sebastian Vettel (Ferrari) qui a mené la vaine chasse et fini deuxième. Sixième sur la grille, Max Verstappen (Red Bull) a complété le podium après des batailles de chiffonniers comme il les aime avec Esteban Ocon (Force India), son bourreau du Grand Prix du Brésil, et Valtteri Bottas, cinquième. Pour sa dernière avec Red Bull, Daniel Ricciardo a poussé son premier relais sur 33 tours, mené, mais ça n'a pas payé. Il a terminé quatrième.

Au classement du championnat du monde Pilotes, Lewis Hamilton (Mercedes) achève la campagne avec 88 points d'avance sur Sebastian Vettel (Ferrari) et 157 sur Kimi Räikkönen (Ferrari), troisième malgré un abandon technique. L'ultime rebondissement ? Le quatrième rang mondial arraché par Max Verstappen à Valtteri Bottas.

Au classement du championnat du monde Constructeurs, Renault a atteint son objectif en décrochant la quatrième place.