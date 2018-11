Libres 3 : Hamilton (Mercedes) au top avant la qualification, Ricciardo (Red Bull) à l'arrêt

C'est à Lewis Hamilton (Mercedes) qu'est revenu le meilleur chrono de la dernière session d'essais libres de la saison, samedi sur le circuit de Yas Marina. En 1'37"176, en pneus "hyper tendre", il a devancé le duo des pilotes Ferrari, Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, de respectivement 0"288 et 0"411.

Vendredi soir, à l'issue de la première journée, le Britannique avait prévenu que compte tenu des conditions de températures bien différentes, les essais libres 1 et 3 ne seraient d'aucune utilité pour régler les voitures en vue de la qualification et de la course. Il faut donc prendre cette hiérarchie avec prudence.

Cependant, cela n'a pas empêché l'Anglais d'aller à la limite sur une piste glissante, et même d'escalader la bordure haute du virage n°20, qui a déjà valu des dégâts au fond plat de quelques monoplaces depuis le début du week-end.

Pris en défaut à cet endroit lui aussi, Kimi Räikkönen a eu le bon réflexe de contourner l'obstacle, puis curieusement de couper la ligne blanche entre l'entrée de la pitlane et la piste. Logiquement, "Iceman" risque la même réprimande que celle infligée à Lewis Hamilton pour son infraction des essais libres 1.

Max Verstappen (Red Bull) encore en train de se plaindre de la recharge de sa batterie mais auteur du quatrième temps tout de même, son coéquipier Daniel Ricciardo a eu moins de chance, obligé de garer sa RB14 au niveau de la chicane séparant les deux lignes droites du fond du circuit, à cause d'un énième ennui technique.

Valtteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull), Romain Grosjean (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) et Esteban Ocon (Force India) ont complété le Top 10. Ou pour une fois Charles Leclerc (Sauber), qui a endommagé son aileron arrière sur un tête-à-queue, n'a pas figuré.