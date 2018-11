"Ma réaction aurait pu être bien pire" : Verstappen ne regrette pas d'avoir poussé Ocon

Max Verstappen reste droit dans ses bottes. Interrogé, jeudi à Abou Dabi, sur son accrochage avec Esteban Ocon lors du Grand Prix du Brésil il y a deux semaines après leur collision en piste, le Néerlandais a expliqué ne pas regretter d'avoir poussé le Français à plusieurs reprises.

Condamné à deux jours de "service public" par la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Verstappen a expliqué qu'il voulait "des excuses" et qu'à la place il avait eu "une réaction assez différente".

Selon lui, Le Français n'a pas eu une attitude respectueuse en ne reconnaissant pas sa responsabilité dans leur accident. "Il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas", a ajouté Verstappen sans précision alors que le Français est apparu narquois lors cet échange, ce qui a "vraiment énervé" le pilote Red Bull. "Personnellement, je me suis trouvé vraiment calme : ma réaction aurait pu être bien pire", a assuré le fils du bouillant Jos Verstappen, ancien pilote de F1.

Voir la vidéo

Ocon se dit "désolé"

Ocon, présent à la même conférence, a fait profil bas tout en rappelant qu'il avait tenté de doubler le leader, malgré son tour de retard, avec l'autorisation de son stand car il allait plus vite et qu'il n'était pas soumis aux drapeaux bleus à cet instant. "On doit aller de l'avant, on ne peut pas changer le passé", a expliqué le Normand, se disant "désolé pour Max".

Avec la titularisation du Polonais Robert Kubica chez Williams, Ocon a perdu jeudi ses dernières chances de rester en F1 la saison prochaine, même s'il s'attendait à cette issue depuis plusieurs semaines. Il va céder à l'intersaison sa place au Canadien Lance Stroll, dont le père milliardaire a racheté l'équipe Force India en août, et se contenter d'une place de réserviste chez Mercedes, en attendant de rebondir.

Avec AFP