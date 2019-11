Comme un symbole, le ciel est quelque peu grisâtre ces derniers temps à Maranello. Près de deux semaines après la collision entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc, au Grand Prix du Brésil, rares sont les éclaircies dans le temple Ferrari. Un temps envisagée, une clarification entre les deux hommes n'a pas eu lieu selon les médias transalpins. Toutefois, Mattia Binotto, le directeur d'équipe de la firme italienne, a maintenu un contact régulier avec eux. Son discours était clair : l'intérêt de l'écurie passe avant ceux des pilotes.

La colère de John Elkann

Il faut dire que cet incident passe mal du côté de l'Italie. Divisé par le football (de clubs), le pays se fédère autour de la Formule 1. Et avec l'hégémonie de Lewis Hamilton (Mercedes), autant dire que le moral des tifosi est mis à rude épreuve. Alors, quand les deux pilotes maison s'auto-éliminent, ça fait tâche. Depuis ce crime de lèse-majesté, les images tournent en boucle sur les chaînes locales pour trouver le coupable. Selon certains, Charles Leclerc n'a pas laissé assez d'espace à Sebastian Vettel. Pour d'autres, l'Allemand, dans un souci d'autorité, n'a pas accepté de se faire passer au virage n°1 et a voulu se venger peu après. Dans les deux cas, le mal est fait.

"Je me suis énervé. Les pilotes seront toujours des pilotes Ferrari, et la chose la plus importante est que Ferrari gagne. On ne doit pas oublier cet aspect", a rappelé la semaine passée John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli et président de Ferrari. Une manière de taper sur les doigts de ses deux pilotes, en conflit ouvert depuis maintenant plusieurs courses. Et les déclarations publiques en signe d'apaisement nous feront difficilement croire le contraire.

Au fond, Vettel n'a jamais réellement digéré l'attitude de Leclerc lors des qualifications de Monza, où ce dernier s'était bien gardé de lui redonner l'aspiration en fin de Q3. Deux semaines plus tard, la relation s'était encore un peu plus dégradée à Singapour. "Je ne comprends pas. Il faudra en discuter après la course. (...) Je pense que c'est injuste...", avait alors lâché le Monégasque après un choix stratégique en faveur de son coéquipier.. Pour les observateurs italiens, ce qui est arrivé au Brésil n'a donc rien de surprenant. "C'était dans l'air", commentait même Carlo Vanzini, le commenteur de Sky Italia, au moment du choc.

Leclerc, défense ou attaque ?

À Abou Dabi, dimanche, les deux protagonistes vont donc se retrouver pour le dernier acte. Et il n'est pas sans enjeu. Avec 249 points, Charles Leclerc est à l'affût de Max Verstappen (Red Bull), actuel troisième du classement des pilotes (260 points). Pour sa première saison chez Ferrari, terminer sur le podium aurait forcément une saveur toute particulière. Le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde le suive dans sa quête.

Si Mattia Binotto pourrait en toucher deux mots à Sebastian Vettel, ce dernier lui répondrait probablement qu'il ne compte "que" 19 points de retard sur son coéquipier. Et que théoriquement, il peut toujours le rattraper ou le dépasser. Pour le quadruple champion du monde, l'idée de terminer derrière son jeune partenaire doit en effet avoir un goût amer. Encore plus quand on sait que sa hiérarchie l'avait désigné numéro 1 cette saison. Un statut que Vettel a peiné à assumer. Avant l'ultime course, la balance penche clairement du côté de Leclerc : 2 victoires à 1, 7 pole positions à 2, 4 meilleurs tours en course contre 2.