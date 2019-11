Mercedes avait préservé sa série de pole positions (6) à Austin, mais étant donné la pénalité "moteur" du Finlandais, la firme à l'Etoile ne pouvait compter que sur Lewis Hamilton pour prolonger pareillement son invincibilité à Abou Dabi. Samedi sur le circuit de la marina de Yas, le Britannique a fait le job en décrochant sa cinquième pole position de l'année, sa 88e en carrière. Sa première, surtout, après neuf tentatives infructueuses. Sans vraiment briller à ses dires.

Mais le résultat est là : en 1'34"779 - nouvelle record de la piste -, le sextuple champion du monde a montré une dernière fois que la W10 était bien la monoplace la plus complète de la saison 2019, en repoussant son coéquipier à 0"194 et la Red Bull de Max Verstappen à 0"360.

"Cela a été une séance de qualification vraiment bonne pour nous, a-t-il commenté. L'année n'a pas été des plus faciles mais nous nous sommes accrochés. La voiture convient bien à la piste et elle donnait de bonnes sensations. Vendredi a été difficile, je n'étais pas dans mon assiette et j'ai dû me remettre totalement en question pour aujourd'hui. Le premier tour a été spécial et le second était une amélioration."

"Ma qualification n'a pas été mauvaise, mais pas non plus au-dessus de mon standard habituel, a-t-il poursuivi. C'était ma dernière session de qualification avec cette voiture et cette année a été une aventure incroyable. Finir avec une pole position est vraiment un bon feeling."

"Je vais partir dernier mais je vais courir avec l'esprit combatif", a assuré Valtteri Bottas.