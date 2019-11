"Cela a été un peu plus délicat pour nous en qualification par rapport au reste du week-end, a déclaré le Français, qui sera 11e sur la grille. Nous glissions beaucoup et nous n'étions pas aussi compétitifs que ce matin. Nous allons essayer d'en comprendre la raison, mais dans l'ensemble ce n'est pas si mal car nous partons de la 11e position et nous avons le choix de nos pneumatiques."