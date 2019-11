"C'était à la fois très proche et très loin, a commenté le Français. Après trois séances d'essais libres où nous étions sixième, septième et onzième, je pensais que nous étions prêts pour les qualifications. Nous pensions pouvoir être aux alentours de la dixième ou de la onzième place. On est sortis (en qualifications) et la voiture se comportait très différemment. (...) C'est l'histoire de notre saison. On se prépare et en qualifs la voiture ne se comporte pas de la même façon. J'en suis déçu mais les gars n'auraient rien pu faire différemment. On a fait du mieux qu'on a pu. J'ai hâte d'être à l'année prochaine."