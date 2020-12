"Son état s'améliore, mais nous ne saurons qu'au dernier moment s'il pourra piloter, a fait savoir Toto Wolff, le patron de l'écurie, dans un communiqué. Nous ferons tout notre possible pour le faire monter dans la voiture et nous savons qu'il est déterminé à revenir le plus vite possible. Mais sa santé est notre principale priorité, nous verrons donc quelle sera la situation et nous prendrons ensuite la bonne décision."