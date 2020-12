Irait-on vers un retournement de situation sur le circuit de la marina de Yas en vue de la séance de qualification ? Rien n'est moins sûr que les troisième et quatrième chronos des Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, à respectivement 0"626 et 0"648, et la cinquième de Lando Norris (McLaren), à 0"743. Cela ne fait que renforcer l'impression que les Mercedes n'avaient rien à gagner à pousser par des conditions de piste qui n'auront rien à voir avec la session de nuit de la dix-septième et dernière manche du Mondial 2020.