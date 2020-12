Le troisième secteur : Valtteri Bottas, qualifié deuxième, a souffert de sous-virage dans cette partie sinueuse, et Lewis Hamilton d'un manque d'équilibre général. En fait, le Finlandais et le Britannique n'ont pas vraiment réussi à faire fonctionner leurs Pirelli "tendre" dans la bonne fenêtre de température. Ils n'auront pas ce souci en course : ils partent en "medium" et ils finiront en "dur".