Formule 1

Grand Prix d'Abu Dhabi | "Alpine avait deux pilotes, McLaren n'en avait qu'un"

Alpine a eu le dernier mot face à McLaren dans la course à la 4e place du Championnat du monde des constructeurs 2022. Est-ce logique ? Que disent les chiffres ? Et qu'est-ce que cela veut dire dans le projet "100 Grands Prix" des Bleus à l'horiron 2024. Nos journalistes des Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta sont à retrouver en podcast tous les mardis. (Réal : Sébastien Petit)

00:05:07, il y a une heure