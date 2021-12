Le rêve d'un père, l'ambition d'un fils. Et même plus que ça. Dimanche à Abu Dhabi, Max Verstappen a conjugué son titre de champion du monde au pluriel en décrochant son premier titre sacre mondial devant ses proches, ses amis, des gens qui ont compté dans son ascension depuis ses jeunes années de karting. Sans oublier son équipe Red Bull évidemment, et cette incroyable "armée orange" de supporters qui avait fait un extra au Moyen-Orient. Passionnée, chauvine, elle le suit sur les circuits européens depuis des années et le Néerlandais n'y est pas pour rien : il a créé pour elle une agence de voyage qui organise ses déplacements réguliers dans cinq ou six pays européens. Et avec ce titre, il va pouvoir voir plus grand. A son échelle, désormais planétaire.

"Super Max", le surnom préféré de ces fans, a fait entrer la Formule 1 dans une nouvelle ère, dimanche, en supplantant le presque vétéran Lewis Hamilton dans le dernier tour d'un Grand Prix qui fera couler beaucoup d'encre. Sans que ça ne le touche, comme toujours. A 24 ans, le Batave a réussi sa percée dans l'élite, et si plus rien ne sera comme avant, il ne tire pas de plan sur la comète. Il espère juste que ça va continuer, "10 à 15 ans" avec l'équipe de Milton Keynes . "C'est un sentiment incroyable. Maintenant en Formule 1, j'ai tout fait. Tout ce qui viendra sera du bonus", a-t-il clamé.

A 24 ans, il a imposé une nouvelle réalité au taulier Lewis Hamilton, de douze ans son aîné, et surtout l'équipe Mercedes, qui tenait la dragée haute à tout le peloton depuis le début de l'ère hybride. Il en va ainsi du sport, qui appelle régulièrement à se renouveler. Premier Néerlandais couronné, il est le premier champion dont la machine n'est pas frappée de la fameuse étoile à trois branches depuis 2014. Il aurait peut-être pu l'être, mais le destin en a décidé autrement. Les problèmes de riche de Toto Wolff, surtout. Au début de la domination des Flèches d'argent, le manager autrichien avait bien remarqué l'ascension du prodige dans les formules d'apprentissage de la monoplace. Mais il comptait dans ses rangs deux jeunes loups, Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

"Max est mon projet de vie"

C'est ce genre de revers qui l'a construit en tant que pilote, qui l'a endurci. A la même époque d'ailleurs, Ferrari lui avait payé une série de courses pour le jauger, sans donner suite malgré des résultats impressionnants. Et il était même, dans un premier temps, passé sous les radars d'Helmut Marko et ses talents scouts de Red Bull.

Comme souvent, on aime découvrir une nouvelle personnalité dans un champion, réaliser qu'il apporte une vision de la course. Mais en l'occurrence, il faut bien dire qu'on a vu venir ce renouvellement de genre à travers les exploits, les frasques de ce gamin sans grande considération pour ses adversaires lorsqu'il a débarqué à 17 ans en Grand Prix, en 2015, sinon qu'il faut juste les battre. Et sans complexe pour les règles de la piste qu'il a défiées avec toute l'ambiguïté de son énorme talent pendant toutes ses années.

Max Verstappen en est arrivé là parce que son père Jos, pilote de milieu de peloton, sinon de fond de grille de 1994 à 2003, lui a appris les ficelles du métier depuis tout petit. Précisément depuis ses 7 ans, lorsqu'il a réalisé son talent hors-normes. Pour être passé du karting à la Formule 1 en 30 mois, "Jos The Boss" ou "Dutch Devil" connaissait les erreurs à ne pas reproduire. Et ce n'est pas pour rien que son fils l'a remercié dimanche. Remercié de l'avoir élevé "à la dure". Une méthode qui a déteint jusque dans son pilotage parfois impitoyable.

Avec un père ancien pilote de Formule 1 et une mère - Sophie Kumpen - pilote de karting de haut niveau, Max Verstappen avait les gênes de la vitesse mais il restait un diamant à polir. Ce dont s'est chargé son père avec un dévouement total en tant que mécano, préparateur de moteur, chauffeur, coach. Le compteur du fourgon (visible dans "Schumacher", le documentaire de Netflix) affichait ainsi autour de 70.000 kilomètres après chaque saison de karting. Jos était passé à côté de sa carrière par trop de précipitation (2 podiums chez Benetton), et il n'était pas question de reproduire ce gâchis. "Max est mon projet de vie. Je veux qu'il gagne et qu'il devienne un champion. C'est plus amusant avec lui que ma propre carrière. Quand on fait quelque chose comme ça avec sa progéniture, c'est beaucoup plus intense que lorsqu'on le fait pour soi-même", avouait récemment l'ancien coéquipier de Michael Schumacher, à la publication hollandaise De Telegraaf.

"Je voulais lui donner une leçon, le blesser"

"Intense" est un euphémisme vu la pression exercée sur le rejeton. Les recommandations de pilotage étaient claires, et les punitions pouvaient être terribles. "Si Max perdait du temps dans une manœuvre de dépassement, alors j'essayais de lui expliquer comment il pouvait mieux le faire, expliqua-t-il à Speedweek. C'est allé si loin que je lui ai interdit d'attaquer dans les lignes droites ou dans des endroits qui me semblaient trop faciles. Je lui ai dit : 'Tu ne peux attaquer qu'ici, ici et là, sinon tu n'attaques pas.' C'est une des raisons pour lesquelles on a l'impression en Formule 1 aujourd'hui que Max peut dépasser n'importe où. Une manœuvre de dépassement n'est pas le fruit du hasard. Un pilote doit surveiller de près son adversaire, espionner ses faiblesses et vraiment maîtriser ses rivaux. Max s'est entraîné et a intériorisé cela en karting pendant des années."

"J'étais vraiment énervé, je voulais lui donner une leçon, le blesser." Un jour évidemment, cela s'est mal passé. En 2012, lors de la Coupe du monde à Sarno en Italie, le jeune Max, deuxième, se loupe complètement sur une attaque et gâche tout. "Il pleurait comme un bébé, rapporta Jos au Telegraph . Il était vraiment déçu. Puis on a quitté le circuit, et il a essayé de me parler. Je ne lui ai pas dit un mot." 1700 kilomètres d'une traite pour rentrer à la maison, dans une ambiance glaciale.

"C'était un jeune homme très mature pour son âge"

Mais Max a su en prendre de la graine, et rester calme, une qualité que son entourage professionnel lui a toujours reconnue depuis qu'il a intégré la filière des jeunes talents de Red Bull, en août 2014. "Ce calme intérieur correspond à son caractère, vous ne pouvez pas entraîner quelque chose comme ça, expliquait encore Jos Verstappen, à Speedweek. Je sais que je ne suis pas le plus facile, et j'ai beaucoup demandé à Max. Mais il pouvait tout prendre. Mentalement, il a toujours été très fort. Avec de nombreuses victoires, bien sûr, il a également construit pas à pas une grande confiance en lui. Et si vous croyez en vous si fermement, cela ne disparaîtra pas non plus."

"Notre conversation a duré une heure et demi, se souvient le manager autrichien, dans des propos tenus à C'était un jeune homme très mature pour son âge. Nous n'avons pas parlé que de course automobile, il maîtrisait toutes les données essentielles. La chaîne de supermarchés Jumbo le sponsorisait. Il savait tout sur la société et ses chiffres, c'était impressionnant. Certains pilotes ne savent même pas où se trouve la Croatie." Mais, ce qui a le plus frappé Helmut Marko, avant de le recruter, c'est la maturité qu'il montra lors de son entretien décisif. Il avait 15 ans et avait l'aplomb et la maturité d'un adulte., se souvient le manager autrichien, dans des propos tenus à formula1.com , repris par Red Bull. Habituellement, les entretiens avec les pilotes durent une demi-heure.

Titularisé chez Toro Rosso en 2015, à 17 ans en 106 jours, Max Verstappen n'a pas perdu de temps. Et son talent n'attendait qu'une série d'erreurs du Russe Daniil Kyvat pour lui prendre sa place chez Red Bull après quatre Grand Prix. A Montmelo, l'accrochage suicidaire entre les Mercedes fut la première sensation, et la victoire du "débutant" hollandais la seconde.

"Il est fait de cet acier dont les champions du monde ont besoin"

Aujourd'hui, Adrian Newey, le cerveau de la technique chez Red Bull, peut se féliciter d'être resté aux commandes pour vivre l'avènement de celui qui était désigné comme le successeur de Sebastian Vettel. Tout ça en relevant l'incroyable défi de gagner avec le V6 Honda réputé poussif et horriblement fragile chez McLaren. "Il est fait de cet acier dont les champions du monde ont besoin pour creuser et affronter l'adversité, expliquait l'ingénieur anglais, cet été. Ses capacités de pilotage sont de toute évidence magnifiques. Par-dessus ça, il a mûri pour devenir un super 'racer'. Il n'a pas réellement fait de faute cette année, mais il compte trois abandons qui ne sont pas de sa responsabilité, et il est resté concentré pour se remettre de tout ça. Les informations techniques sont aussi excellentes. Il fait partie de ceux qui parlent sans fin, qui commencent un tour par l'entrée du virage n°1 et finissent par la sortie du dernier. Je pense que Max à un très bon équilibre entre concentration sur les domaines essentiels dont il a besoin pour rendre la voiture plus rapide."

Le natif d'Hasselt, en Belgique, que l'on croyait infaillible, mais qui s'est avoué "nerveux" à l'approche du départ dimanche, n'a pu qu'être conforté dans ses certitudes par l'incroyable scénario du thriller qui l'a fait entrer dans le cercle des champions du monde. Changera-t-il ? C'est improbable. Mais il ne faudra plus le voir comme le jeune loup qui monte. A 24 ans, l'âge auquel Ayrton Senna a débuté en Formule 1, il compte déjà sept saisons complètes derrière lui et une expérience qui n'a presque plus rien à envier à celle de Lewis Hamilton. "L'an prochain, on essayera de le refaire", a-t-il promis, à l'évocation de son duel qui a tenu le monde en haleine. Mais c'est avec l'étiquette de favori qu'il le fera. Et le numéro 1 qu'il aura le bon goût de remettre à l'honneur sur la carrosserie d'une monoplace.

