A coup sûr, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont déjà imaginé mille et un scénarii. C'est aussi le cas de leurs équipes et de nous-mêmes, journalistes, tout aussi aspirés et inspirés par l'un des dénouements les plus indécis de l'histoire de ce sport. A Abu Dhabi, certains prédisent un large succès de l'un, une victoire d'un souffle de l'autre, ou s'inquiètent que le titre se joue dans les bureaux des commissaires de course. En revanche, une défaillance du Néerlandais ou du Britannique est, elle, beaucoup plus difficile à envisager, tant les deux prétendants au titre ont atteint une forme de plénitude - parfois de perfection - en piste cette saison.

Ad

Et puis il y a l'imprévu. Le petit grain de sable qui pourrait faire dérailler ces machines réglées comme de l'horlogerie suisse. Sur le circuit de la marina de Yas, il pourrait se cacher aux sorties des virages N.5 et N.9, où ont été installés de "nouveaux" vibreurs lors de la modification du tracé et de ses deux chicanes sans saveur. En réalité, les pilotes les connaissent bien : ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qui furent testés à Losail, il y a trois semaines.

Grand Prix d'Abu Dhabi Pourquoi Hamilton veut absolument gagner proprement IL Y A 5 HEURES

Quatre crevaisons à Losail... dont une Mercedes

Surnommés "vibreurs Toblerone" par certains pour leurs formes montagneuses, ils avaient causé énormément de dégâts en course. Valtteri Bottas (Mercedes), Lando Norris (McLaren), George Russell et Nicholas Latifi (Williams) avaient tous subi une crevaison… sur le même pneu, à l'avant-gauche. Face à ce qui ne pouvait pas être une coïncidence, le manufacturier avait envoyé les gommes (et ce qu'il en restait) à l'usine de Milan pour enquêter. Et en avait conclu que les vibreurs qatariens avaient "endommagé la construction des pneumatiques eux-mêmes".

La répétition des passages sur ces vibreurs est évidemment un facteur aggravant. La charge et la vitesse, tout autant. Globalement, le nouveau tracé est beaucoup plus rapide que le précédent et le virage 9, là où ont été fixées ces nouveautés, est particulièrement rapide.

Pour les pilotes, utiliser toute la largeur de la piste et passer gaiement sur l'extérieur peut donc faire gagner quelques précieux centièmes. "La nouvelle piste envoie naturellement plus de charge sur les pneus, a analysé Mario Isola, le patron de Pirelli. Certaines bordures sont assez préoccupantes parce qu'elles sont assez hautes et pointues. Nous discutons avec la FIA à ce sujet, afin d'éviter tout imprévu ce week-end."

Verstappen et Hamilton ne peuvent pas se permettre d'être vigilants

Difficile d'imaginer des modifications significatives d'ici la course, dimanche, alors que ces vibreurs, agressifs, font justement partie des mesures envisagées à long terme pour dissuader les pilotes et résoudre une partie du problème lié aux limites de la piste. Vendredi, aux essais libres , ils avaient pourtant déjà fait des dégâts. Au N.9, Lando Norris a limé la bordure mais le fond plat de la McLaren n'a pas franchement apprécié.

Toutes les écuries devraient donc réclamer une extrême vigilance à leurs pilotes. Max Verstappen et Lewis Hamilton, eux, pourront difficilement se permettre d'être précautionneux, une semaine après avoir passé cinquante tours sans se laisser un centimètre de piste, à Djeddah.

La veille, en qualification, le Néerlandais avait énormément joué avec les bordures, notamment pour tenter d'assommer son rival avec un dernier tour à couper le souffle, qu'il a fini dans le mur. La RB16B en avait souffert et la dégradation des pneus, le dimanche, n'en avait été que plus importante. Cette fois, le risque est encore plus important. Et les conséquences pourraient être extrêmement lourdes.

Grand Prix d'Abu Dhabi Verstappen à l'opposé d'Hamilton au niveau du set up pour la qualif et la course IL Y A 5 HEURES