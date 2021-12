Nikita Mazepin regardera la dernière course de l'année sur un écran. Le pilote russe a été testé positif au Covid-19 et a donc du déclarer forfait pour l'ultime Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Haas a fait savoir qu'il ne sera pas remplacé. "Nikita se porte bien physiquement, étant asymptomatique, mais il va s'isoler et adhérer aux directives des autorités de santé publique", précise Haas dans un communiqué. "Les procédures mises en place par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et Formula 1 permettront qu'il n'y ait pas d'impact plus large sur le GP", ajoute le promoteur de la F1 dans un autre communiqué.

"Une série et plus tout à fait du sport : c'était la F1 version Netflix à Djeddah"

Ad

Le Mexicain Sergio Pérez, le Canadien Lance Stroll, le Britannique Lewis Hamilton et le Finlandais Kimi Räikkönen, ainsi que des dirigeants d'écuries, ont été testés positifs et ont manqué des GP depuis le début de la saison 2020, en pleine pandémie. Le départ du GP d'Abou Dhabi est programmé au coucher du soleil, à 14h00.

Grand Prix d'Abu Dhabi Verstappen ou Hamilton champion, Norris arbitre, derniers enjeux : le Grand Prix en questions IL Y A 14 HEURES

A égalité de points en tête du classement des pilotes, Max Verstappen (Red Bull), en pole position, et Lewis Hamilton (Mercedes), 2e sur la grille, vont se départager pour le titre. A la clé pour le Néerlandais de 24 ans, un premier sacre et, pour le Britannique de 36 ans, un huitième titre et un record, avec une couronne de plus que l'Allemand Michael Schumacher. Celui qui marquera le plus de points sera champion mais, si les deux terminent à égalité, Verstappen sera titré grâce à son plus grand nombre de victoires cette saison (9 contre 8).

"Le marchandage de Masi a surpris parce que c'est inhabituel... mais ça a peut-être déjà existé"

Pour finir avec le même nombre de points, il faudrait que l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, ajoutant ainsi deux unités chacun à leur total de 369,5 points, ou qu'aucun n'en inscrive, en terminant hors du Top 10 ou en abandonnant. Chez les constructeurs aussi, le titre se joue entre les écuries allemande et autrichienne. Mercedes a l'avantage sur Red Bull avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles.

Grand Prix d'Abu Dhabi "1-0 pour eux" : Hamilton partira derrière Verstappen... mais avec un précieux joker IL Y A 17 HEURES