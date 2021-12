Vingt-deux Grands Prix bouclés et, à 58 tours et un peu plus de 300 kilomètres du dernier drapeau à damier de la saison, une même question, brûlante : qui sera sacré champion du monde 2021 ? Lewis Hamilton, pour une huitième couronne record ? Max Verstappen, pour un premier sacre retentissant et le début d’une nouvelle ère ? Une chose est certaine à cette heure : les deux hommes possèdent le même nombre de points : 369,5.

Ad

Max Verstappen champion du monde si…

Grand Prix d'Arabie Saoudite Casque arc-en-ciel, kilt et monoplace noire : quand Hamilton prend position 30/11/2021 À 22:52

Il termine devant Lewis Hamilton à n'importe quelle position.

Il termine 10e avec le point du meilleur tour et Lewis Hamilton ne finit pas mieux que 9e.

Les deux pilotes ne terminent pas la course ou l'achèvent hors des points.

Lewis Hamilton champion du monde si…

Il termine devant Max Verstappen à l'une des huit premières places.

Il termine 9e et Max Verstappen se classe 10e sans obtenir le point du meilleur tour.

Il termine 10e et Max Verstappen hors des points.

"Une série et plus tout à fait du sport : c'était la F1 version Netflix à Djeddah"

Grand Prix du Qatar Verstappen "un peu choqué" par son retard sur le poleman Hamilton 20/11/2021 À 18:36