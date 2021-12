La lutte pour le titre est plus indécise que jamais entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), et ce n'est pas un poncif de le dire. Samedi, sur le circuit de la marina de Yas, le Britannique et Néerlandais ont poursuivi leur travail de préparation en vue de la course qui les départagera pour le titre, dimanche, et avant cela que leur attribuera une place sur la grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi.

C'est un peu une surprise, mais chacun des deux a éprouvé des difficultés pour faire fonctionner correctement le type "tendre" de Pirelli utilisé dans la dernière partie de la qualification (début de la séance à 14h française). Le septuple champion du monde a attaqué son heure de test avec les gommes rouges haute performance alors que le Batave a effectué toute une évaluation avec les "medium" jaunes avant que les deux hommes ne puissent se comparer directement avec les "tendre" au bout d'une demi-heure.

Ad

Grand Prix d'Abu Dhabi Les vibreurs, l'autre danger qui guette Verstappen et Hamilton (et tous les autres) IL Y A 13 HEURES

C'est là que le pilote de Brackley a montré que les enveloppes rouges permettaient d'effectuer plusieurs tours compétitifs avec un même set. C'est même dans son huitième tour, et après un bref passage devant son garage pour un correctif sur son aileron avant qu'il a stoppé le chrono sur un impressionnant 1'23"274.

Pneus en surchauffe et plat pour Hamilton

A cet instant, il possédait 0"437 de marge sur Max Verstappen, incapable de lui répondre car retenu dans son garage par un changement d'aileron arrière. LH44 a même eu le temps de se lancer avec un second set de "tendre" et rapporter la difficulté à les maîtriser. "Mes pneus arrière sont trop chauds", a-t-il dit.

Dans le dernier quart d'heure, Max Verstappen a pu lui donner la réplique après une tentative avortée, pour un autre souci. "Je n'arrive pas à faire tourner la voiture dans le n°6", s'est plaint de pilote de Milton Keynes, à propos du virage le plus lent du circuit. Finalement, le n°1 mondial a dévoilé le potentiel de sa RB16B à la 49e minute, en encaissant 0"189 puis 0"175 dans les deux premiers secteurs, et gratter 0"150 dans l'ultime partiel. Pour finir quand même à 0"214.

Lewis Hamilton dans tout ça ? Il n'a jamais pu tirer parti de son second train de "tendre". Surpris deux fois par un blocage au niveau du virage n°12 en quatre tentatives, il s'est même étonné d'un manque de communication avec son équipe, à cinq minutes de la fermeture. "On aurait dû revenir à l'ancien set, a-t-il dit. Celui-là à un plat. Je pensais que vous saviez. Je ne sais pas si je peux piloter avec celui-là."

Bottas et Pérez assez loin

Enfin, deux choses à ajouter sur Hamilton : il roulait comme prévu avec son fameux V6 "magique" n°5 des Grands Prix de Sao Paulo et d'Arabie saoudite, avec un cinquième jeu d'échappement (pas de pénalité). Et, soignant chaque détail pour la Q3, il a pu vérifier l'effet spectaculaire d'une aspiration avec DRS derrière son coéquipier Valtteri Bottas, puisque la combinaison des deux lui a gagné pas moins de 29 km/h en Vmax.

Cependant, le résultat de ce dernier entraînement reste juste indicatif. Il faisait 26°C dans l'air et 37°C sur la piste et les températures seront moins élevées pendant la qualification, ajoutant à la difficulté de faire fonctionner les "tendre".

A l'occasion de ces roulages, on a encore vu qu'il y avait eux et le reste du monde car Valtteri Bottas (Mercedes) a fini troisième à 0"751 et Sergio Pérez (Red Bull) quatrième à 0"773. Alors que McLaren est prête à lancer ses dernières forces dans la bataille pour la troisième place - quand même hypothétique - au championnat en plaçant Lando Norris dans le top 5, devant les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, et leurs rivales directes Ferrari, classées huitième et dixième avec Carlos Sainz et Charles Leclerc.

Grand Prix d'Abu Dhabi Pourquoi Hamilton veut absolument gagner proprement IL Y A 17 HEURES