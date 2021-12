Non, pas du tout. Je suis bien sûr très heureux d'avoir gagné", a-t-il répondu lors d'un point presse lundi. "C'était une saison de folie en général et personne n'aurait pu l'écrire, même cette course finale encore plus folle. Ça résume bien la saison entière". Champion du monde, premier jour. Vainqueur sur le fil du dernier Grand Prix à Abu Dhabi , dimanche, Max Verstappen a remporté son premier titre mondial dans la polémique. Est-ce que cette controverse gâche la fête pour le Néerlandais ? "", a-t-il répondu lors d'un point presse lundi. "".

Lucas Parle F1 : "La FIA va devoir revoir sa copie en 2022"

Ad

Deuxième pendant toute la course derrière Lewis Hamilton (Mercedes), le pilote Red Bull a attendu le dernier tour, après l'intervention d'une voiture de sécurité, pour doubler le Britannique et s'offrir le titre. La manière dont la course a redémarré dans le dernier tour a été contestée par Mercedes. L'écurie a été déboutée dans la soirée par les commissaires de course mais Mercedes a l'intention de faire appel (elle a jusqu'à jeudi soir pour le faire).

Grand Prix d'Abu Dhabi Lucas Parle F1 : "La FIA va devoir revoir sa copie en 2022" IL Y A 5 HEURES

Je pense qu'Hamilton va bien

Tout au long de cette "saison difficile", Verstappen ne s'est jamais dit "ok, ça y est, je vais devenir champion". S'il était encore "très improbable" à dix tours de la fin, le titre est devenu réel dans le dernier tour du 22e et dernier Grand Prix: "bien sûr, dans le dernier tour, après le virage 9, je me suis dit "ok, ça y est". Au virage 5 de la dernière boucle à Abou Dhabi, Verstappen, chaussé de pneus plus tendres qu'Hamilton, a doublé le Britannique. Il a ensuite défendu sur l'ultime tentative de l'Anglais au virage 9, pour filer vers la ligne d'arrivée.

tous ces sacrifices, ce travail acharné. Tout cela s'est construit depuis plusieurs années maintenant, c'est un vrai travail d'équipe, cela a pris un peu de temps mais maintenant on y est", a continué celui qui est arrivé en F1 à 17 ans en 2015 et a remporté son premier GP avec Red Bull à 18 ans. Félicité par reconnaissant" envers son rival pour cette saison à couper le souffle (huit points d'écart au final). La défaite, "j'imagine que c'est un peu différent pour lui car il a déjà gagné sept fois. Et je n'avais jamais gagné. Je veux dire, c'est probablement douloureux, mais il a toujours ses sept titres. Je pense qu'il va bien", a-t-il ajouté. Il a alors pensé à "", a continué celui qui est arrivé en F1 à 17 ans en 2015 et a remporté son premier GP avec Red Bull à 18 ans. Félicité par Hamilton sur le podium , Verstappen s'est dit "" envers son rival pour cette saison à couper le souffle (huit points d'écart au final). La défaite, "", a-t-il ajouté.

Grand Prix d'Abu Dhabi "Combien de voitures entre Verstappen et moi ?" : Comment Hamilton a vécu les derniers tours IL Y A 7 HEURES