The Daily Star évoque "le tour final le plus dramatique de la F1", The Daily Express souligne "l'énorme douleur" (ndlr : avec le jeu de mots "Max pain") du septuple champion du monde de Formule 1. Le dernier tour du GP d'Abu Dhabi a marqué l'histoire de la Formule 1. Doublé dimanche dans les derniers kilomètres alors qu'il avait jusqu'ici mené sa course de main de maître, Lewis Hamilton a été largement défendu par la presse britannique ce lundi matin. Siévoque "",souligne "" (ndlr : avec le jeu de mots "Max pain") du septuple champion du monde de Formule 1.

Alors que The Sun parle d'un "dernier tour dramatique" d'autres médias britanniques vont beaucoup plus loin. A commencer par The Telegraph qui a titré ce lundi en Une : "Hamilton volé". Même humeur du côté du Daily Mail qui évoque "Le grand vol du sport auto". Aux Pays-Bas, la presse a unanimement salué son héros, premier pilote néerlandais à devenir champion du monde de F1.

12-12-2021, Une date et une performance pour l'éternité", peut-on lire sur la Une d'Algemeen Dagblad (AD), soulignant que "une nouvelle référence dans le sport néerlandais". Quant à De Telegraaf, le quotidien au plus grand tirage aux Pays-Bas, le titre de Une était plus sobre concernant le pilote Verstappen écrit l'histoire de la F1 avec le titre mondial". ", peut-on lire sur la Une d'(AD), soulignant que Max Verstappen était". Quant à, le quotidien au plus grand tirage aux Pays-Bas, le titre de Une était plus sobre concernant le pilote Red Bull : "".

Ailleurs, en Europe, c'est plutôt le spectacle épique de ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui a été mis en avant. "Un max de folie", a titré ce lundi L'Equipe. "Folie", ce mot a été utilisé en Une par La Gazzetta dello Sport ("GP de folie, Verstappen champion dans le dernier tour"), mais également par le quotidien espagnol AS ("Verstappen, roi de la folie"), résumant parfaitement le dénouement de la saison 2021 de Formule 1.

