Tout le monde y pense très fort mais, jusqu’ici, personne n’avait trop osé en parler. Toto Wolff a rompu l’équilibre, mardi. A cinq jours d’un final que tout le monde espère grandiose, le boss de Mercedes a tiré des plans sur la comète et la 22e course d’un Championnat du monde qui restera dans les annales. Après la folie de Jeddah et une course où les limites mises à rude épreuve tout au long de la soirée, Wolff espère que l’on aura droit à une conclusion propre, sur la piste de Yas Marina, dimanche à Abu Dhabi.

Toto Wolff n’a cité personne mais il ne faut pas être grand clerc pour deviner qui il vise. "J’espère que la course de dimanche a eu suffisamment de répercussions pour que tout le monde en tire les leçons et s'adapte pour la dernière course", a-t-il confié.

Pas de final à la Prost - Senna

Dimanche à Jeddah, l’épisode 21 du Mondial a vu une nouvelle fois Max Verstappen et Lewis Hamilton se titiller, jusqu’à s’accrocher au 37e tour quand le Néerlandais, alors en tête mais coupable d’avoir fait valser son rival hors piste auparavant, a sauté sur ses freins pour laisser passer Lewis Hamilton. L’Anglais a refusé la politesse alors que la zone de déclenchement du DRS n’avait pas été franchie. A l’arrivée, le septuple champion du monde a harponné la Red Bull de Verstappen et, si l’aileron de la Mercedes a morflé, le pire a été évité pour l’écurie allemande et son pilote, finalement vainqueur.

Fou de rage au moment de l’incident, Toto Wolff a depuis retrouvé ses nerfs et espère juste ne pas avoir droit à un final à la Prost - Senna ou à la Villeneuve - Schumacher dimanche en conclusion de la saison. L’Allemand souhaite, aussi et surtout, que si Verstappen dépasse les bornes, il soit sanctionné par les commissaires, sur qui il a déjà mis un peu de pression.

"Une conduite similaire, si elle était jugée par les commissaires comme dépassant la ligne, serait alors probablement aussi pénalisée à Abu Dhabi, et cela pourrait bien se terminer par une situation désordonnée pour tout le monde. Je ne pense pas que le championnat mérite un résultat qui a été influencé par une collision." A bon entendeur.

