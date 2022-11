Un parfum de vacances et un aperçu de la Formule 1 de demain. Vendredi sur le circuit de la marina de Yas, huit des 20 pilotes en piste n'étaient pas des titulaires du Championnat du monde 2022, sur lequel s'abaissera le drapeau à damier dimanche à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Tenues de respecter leur engagement de faire rouler des jeunes pilotes au moins deux fois lors des essais libres 1 cette année, la plupart des équipes avaient décidé de repousser l'échéance au maximum et ciblé la 22e et dernière levée de la saison pour mettre en scène les membres de leurs viviers.

Voilà pourquoi Felipe Drugovic (Aston Martin), Liam Lawson (Red Bull), Robert Shwartzman (Ferrari), Pat O'Ward (McLaren), Jack Doohan (Alpine), Logan Sargeant (Williams) et Pietro Fittipaldi (Haas) ont roulé lors de cette première heure d'entraînement, si l'on met à part Robert Kubica (Alfa Romeo), 37 ans, dont la participation était liée à un accord de sponsoring.

Lawson dans le top 5

En l'absence notamment de Max Verstappen chez Red Bull et Carlos Sainz chez Ferrari, Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes) en ont profité pour signer les deux meilleurs temps de la séance. Le septuple champion du monde, auteur d'un tour en 1'26"633 à la 44e minute, a devancé son coéquipier, récent vainqueur à Sao Paulo, de 0"220.

Alors que l'on n'attendait pas les W13 devant sur ce circuit, le principal enseignement est donc que les Gris vont avoir les moyens de se battre pour aller chercher la deuxième place au Championnat du monde Constructeurs, que détient pour l'heure une écurie Ferrari légèrement en retrait, et pas dans les meilleures dispositions. Car si Charles Leclerc a pu établir le troisième temps, à 0"255, le temps de roulage donné par Carlos Sainz au rookie Robert Shwartzman représente un retard dans la préparation des Rouges.

Derrière Sergio Pérez (Red Bull), quatrième à 0"334, l'invité Liam Lawson, substitut du double champion du monde en titre, a hissé sa Red Bull au cinquième rang, 0"568, devant le futur retraité Sebastian Vettel (Aston Martin) et le rookie de Ferrari, Robert Shwartzman. A propos de Liam Lawson, on a d'ailleurs assisté à une situation un peu embarrassante, puisqu'il a braqué trop tard pour se garer devant le garage Red Bull. Arrêté en travers, sans pouvoir aller plus loin, il a ainsi expliqué sa méprise : "Désolé, j'ai l'habitude d'aller plus loin."

Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Alexander Albon (Williams) ont complété le top 10.

Pourquoi Ferrari a refusé d'inverser les positions entre Sainz et Leclerc

