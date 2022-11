Retour à la normale. Obligé de laisser le baquet de sa RB18 à l'espoir de la filière Red Bull, Liam Lawson, lors des essais libres 1, Max Verstappen a retrouvé la place due à son rang de double champion du monde, lors de la seconde session de roulage d'une heure, vendredi sur le circuit de la marina de Yas.

Ad

Grand Prix d'Abu Dhabi Libres 1 : Mercedes au top avec Hamilton et Russell IL Y A 4 HEURES

En 1'25"146, le Néerlandais a devancé la Mercedes de George Russell de 0"341, la Ferrari de Charles Leclerc de 0"453, et l'autre Mercedes de Lewis Hamilton, le plus rapide en essais libres 1, de 0"615. Le constat est sans appel : ces écarts sont significatifs et suggèrent que Red Bull est de retour aux avant-postes, une semaine après un Grand Prix de Sao Paulo complètement raté techniquement, sans parler des dossiers annexes, pour l'équipe de Milton Keynes.

La raison inavouable pour laquelle Verstappen n'a pas voulu aider Pérez

Alpine devant McLaren

Et avec les cinquième et sixième positions de Sergio Pérez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari), une autre chose est sûre : tout est en place pour assister aux duels ultimes qui décideront de l'identité du pilote et de l'écurie vice-championne du monde 2022, entre Leclerc et Pérez d'une part, Ferrari et Mercedes d'autre part.

Au passage, on peut aussi voir la suite du classement dans le prisme d'autres batailles indécises. Esteban Ocon s'est classé septième en roulant 0"005 plus vite que son coéquipier d'Alpine, Fernando Alonso, huitième, qui a pour ambition de combler les cinq points qui le séparent du Français pour lui ravir la huitième place finale au championnat. De même, la marque de Dieppe ne perd pas de vue McLaren, postée à 19 points de sa quatrième place au classement des constructeurs. Et qu'elle est pour l'heure bien partie pour conserver si l'on se fie aux neuvième et 11e places de Daniel Ricciardo et Lando Norris, gêné par des problèmes techniques lors de la session précédente.

Que dire encore ? Qu'il ne faut pas s'inquiéter de la 19e place de Pierre Gasly (AlphaTauri), signée avec des pneus "medium".

Grand Prix d'Abu Dhabi Sainz : "Je ne mérite pas d'être considéré comme un seconde pilote" IL Y A 4 HEURES