Un défaut au démarrage dans le garage, puis un appui-tête cassé en Q1, un trou d'air en Q2, et tout est rentré dans l'ordre. Max Verstappen s'est remis en mode rouleau compresseur en Q3 et partira en tête de grille , dimanche sur le circuit de la marina de Yas.

Ad

Grand Prix d'Abu Dhabi Verstappen en pole devant Perez : Red Bull met les polémiques de côté IL Y A 3 HEURES

Samedi, au bout d'un tour en 1'23"824, le Néerlandais a lavé l'échec et dissipé les polémiques du Grand Prix de Sao Paulo de la semaine passée, où son refus de rendre sa position en course à son coéquipier Sergio Pérez et la rancœur qui la motivait, sous fond de soupçon de scandale de crash volontaire du Mexicain à Monaco, avait sapé l'ambiance chez les Bleus marines.

Retour vers le futur, donc, avec cette 20e position de pointe en carrière pour le Néerlandais ; sa septième place saisonnière, à deux unités du spécialiste de l'exercice, Charles Leclerc (Ferrari), doublé d'une 1re ligne verrouillée par son voisin de garage. Une réussite collective devenue une rareté puisqu'il s'agit de la première du clan autrichien depuis le Mexique 2018.

"Finir deuxième avec Pérez"

Bref, Max Verstappen est prêt à finir 2022 en trombe et améliore son record avec une 15e victoire dans une même saison, même si le meilleur ratio appartiendra toujours à Michael Schumacher (13 victoires en 18 courses) dimanche soir.

Comment a-t-il vécu tout cela de l'intérieur ? "Il y a eu des hauts et des bas, a-t-il concédé, à chaud, au micro de David Coulthard, 13 fois vainqueur en Formule 1. J'ai plutôt bien démarré, puis c'est devenu un peu brouillon en Q2. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas d'adhérence. En Q3, cela a paru un peu plus normal. Nous avons eu un peu peur, car la voiture n'a pas démarré au premier run. Nous avons dû tout relancer." "Le tableau de bord a failli deux fois, a confirmé Helmut Marko sur ServusTV, la chaîne de Red Bull. Cela ne l'a pas perturbé. Ensuite, il y a eu un petit problème avec l'aileron avant, mais quand ça compte, il est là."

"Très content de cette première ligne", il a aussi rappelé son engagement vis-à-vis de "Checo" Pérez. "Nous voulons gagner, mais aussi finir deuxième avec Pérez au championnat, a-t-il réaffirmé. (un doublé) c'est toujours génial. Je m'attends à une bonne bagarre dimanche. Avec nos deux voitures dans ces positions, nous allons pouvoir faire ce que nous voulons", a-t-il ajouté, à propos des plans de course de sa RB18 n°1 et de la n°11.

"C'est bon de restaurer la vieille hiérarchie"

Battu de 0"228, dominé par "Super Max" pour la 17e fois de la saison, Sergio Pérez a tenu à apaiser les tensions, et créditer son leader six jours après avoir dénoncé son comportement au Brésil. "C'est un bon travail de Max, on a vraiment travaillé en équipe ce week-end. J'attends demain avec impatience. Ça va être très intéressant en termes de stratégie…", a-t-il dit. Hors du coup vendredi, il aurait bénéficié du soutien du Néerlandais pour se hisser en première ligne.

"Ça fait longtemps que nous n'avions pas fait le doublé en qualification, a remarqué Helmut Marko, le conseiller sportif de l'équipe, sur ServusTV. C'est bon de restaurer la vieille hiérarchie. Ce qui nous encourage le plus, ce sont les longs runs, sur lesquels nous sommes meilleurs que Ferrari en termes de dégradation de pneus."

"J'espère que ça continuera comme ça dimanche, a-t-il ajouté. La course, c'est autre chose, car le départ doit être réussi. Outre Ferrari, Mercedes sera probablement une force avec laquelle il faudra encore compter dimanche", a-t-il avancé. Un propos très prudent car les Mercedes auront plus de mal à faire sauter le bouchon rouge qu'à Sao Paulo.

Grand Prix d'Abu Dhabi Libres 2 : Verstappen remet tout le monde à sa place HIER À 14:08