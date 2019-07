Vu la façon dont il a accepté plusieurs consignes d'équipe depuis le début de la saison et encaissé des déceptions comme sa passe d'armes avec Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix d'Autriche, on avait compris que Charles Leclerc n'était pas du genre à faire des vagues. Il l'a confirmé jeudi à Hockenheim en expliquant qu'il avait patiemment pris ses marques chez Ferrari avant de réclamer des changements aussi importants que la façon dont sa SF90 est développée pour en tirer un meilleur parti. Et visiblement, ça lui réussit.

"Avant le Grand Prix de France, c'était plus à moi de m'adapter à la voiture, a-t-il confié lors d'un point presse avec les médias. Après ça, nous avons changé un peu l'approche et j'ai plus adapté la voiture à moi. De là, j'ai pu piloter la voiture un peu plus naturellement, ce qui m'a aidé."

"Je ne pouvais pas arriver et dire : 'Bon, je veux ci et ça'. Ça n'était pas la manière que je voulais démarrer la relation, a-t-il poursuivi. J'ai d'abord voulu comprendre la voiture, essayer d'adapter mon pilotage autant que possible à la voiture. A un moment, je suis arrivé à faire de bonnes choses en adaptant mon style de pilotage, mais j'ai ensuite senti qu'il y avait plus de performance à tirer en faisant évoluer la voiture dans ma direction. Depuis, cela m'a aidé dans mes résultats."

Depuis le Grand Prix de France, Charles Leclerc a battu deux fois Sebastian Vettel en qualification et signé trois podiums contre aucun à l'Allemand.