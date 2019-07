Mercedes a mal vécu la chaleur et s'inquiète pour le reste du week-end

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont roulé derrière les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc, auteures de deux doublés lors de la première journée du Grand Prix d'Allemagne, vendredi à Hockenheim. Surtout, le Britannique et Finlandais ont eu le sentiment de piloter constamment en sursis à cause de température exceptionnelle qui ont mis les pneus à rude épreuve.

"Cela n'a pas été la meilleure journée en termes de chaleur, mais elle a été par ailleurs plutôt sans histoire, a expliqué le leader du championnat du monde. Ces pneus n'aiment pas la chaleur et nous avons dû faire des tours de lancement vraiment lents, et encore avec ça les pneus ne tiennent pas. Toute la difficulté est de les maintenir dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Ils surchauffent tout le temps, et cela a été le gros problème aujourd'hui, mais nous sommes tous logés à la même enseigne."

"Nous espérons que la météo ne sera pas la même pour le reste du week-end. S'il fait plus frais et c'est sec, rien de ce que nous avons eu aujourd'hui ne se produira : les pneus reviendront gérables et tout le monde sera plus rapide et plus à l'aise en piste."

Vidéo - "Enfer vert", jambes broyées, boxe, sacrifices : Les incroyables du GP d'Allemagne 01:30

"Probablement un peu derrière Ferrari"

"Il faisait extrêmement chaud, et pour tout dire je ne me souviens pas avoir piloté par de telles conditions, a exposé son coéquipier, Valtteri Bottas. Tout est plus compliqué pour les pilotes, les voitures et les pneus. Nous avons vu beaucoup de surchauffe, spécialement dans le secteur 3. Nous avons fait des progrès sur le refroidissement : avec le package du Grand Prix d'Autriche, nous aurions vraiment galéré ici. Mais avec le nouveau package, nous avons pu faire de bons runs longs."

"La météo doit être complètement différente samedi et dimanche, avec des températures plus basses et des possibilités de pluie. Nous devrons donc être très dynamiques pour réagir aux changements de réglages de la voiture. Nous n'avons pas vraiment tourné sous la pluie cette année, j'espère donc la pluie. Ce devrait être sympa pour piloter", a ajouté le numéro 2 mondial.

"Ce fut une journée éprouvante : nous avons vu 39°C sur le thermomètre en essais libres 2, ce qui était dur pour les pneus et la voiture ; sans parler des pilotes et des membres de l'équipe dans le garage, a précisé l'ingénieur en chef, Andrew Shovlin. Nous avons de nouvelles pièces sur la voiture, certaines pour la performance, d'autres pour améliorer le refroidissement. Jusque-là, tout avance dans la bonne direction mais les pneus ont tellement surchauffé aujourd'hui que nous ne savons pas où nous nous situons. En termes de vitesse, par ses températures, nous sommes probablement un peu derrière Ferrari."