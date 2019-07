Mercedes profite des coïncidences du calendrier. Ce week-end, c'est peut-être le dernier Grand Prix d'Allemagne avant un moment, mais c'est surtout le 200e Grand Prix de la firme à l'Etoile en Formule 1 depuis ses débuts en 1954, et le 125e anniversaire de l'historique Paris - Rouen. Et pour marquer le coup, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas piloteront des W10 blanches à Hockenheim.

Le 19 juillet 1894, 21 concurrents avaient pris le départ de Paris, porte Maillot, pour rejoindre Rouen, le 22 juillet, pour ce qui est considéré comme la toute première course automobile. Le parcours de 126 kilomètres devait faire la promotion de la nouvelle mobilité offerte par les "voitures sans chevaux". Il n'était pas un exercice de vitesse mais un concours de "sécurité", de "commodité" et les véhicules devaient afficher un prix "bon marché relatif". Peugeot et Panhard & Levassor s'étaient partagé le premier prix et aujourd'hui Mercedes rappelle que ces voitures étaient équipées de moteur Daimler, sa maison mère.

Mais pourquoi peindre les Mercedes de 2019 partien blanc ? Parce qu'à son entrée dans le nouveau championnat d'Europe des Grand Prix en 1934, qui allait ouvrir "l'ère des Titans" tant la débauche de moyens était énorme avec l'adversaire Auto Union pour gagner, les Mercedes devaient être blanches. Cependant, par l'obligation de respecter le poids minimal des autos l'enseigne de Stuttgart avait poncé ses W25 jusqu'à la tôle. Sous l'appellation "Flèches d'argent", les machines allemandes avaient alors commencé à se tailler une solide réputation.

Ce week-end, Mercedes va mettre entre parenthèse cette partie de son identité pour adopter une livrée double, entre blanc à l'avant et gris à l'arrière, avec un effet visuel de grattage comme transition. Il faut rappeler que le blanc avait été choisi lors de la Coupe Gordon Bennett au début du siècle dernier pour regrouper les voitures allemandes. Une couleur était réservée à chaque pays et ce code a perduré jusqu'à l'arrivée des sponsors en Formule 1 en 1968.