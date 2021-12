C'était dingue. C'était fou. C'était tout simplement incroyable. Dimanche, à Djeddah, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une nouvelle bataille qui rentrera dans la légende ce cette folle saison 2021 de F1. Si les incidents, et donc les polémiques, sont nombreux et méritent plus d'une discussion , les deux pilotes se retrouvent désormais avec le même nombre de points (369,5) avant l'ultime rendez-vous prévu à Abou Dabi dimanche. Mais qui aurait pu imaginer un tel scénario ?

Au lendemain d'une course inoubliable, la presse britannique, elle, n'hésite pas à taper sur les doigts de Max Verstappen, le grand rival du héros national. "Lewis passe au niveau supérieur face à Max après une course chaotique", écrit par exemple Metro Sport, qui parle d'un Grand Prix "hors de contrôle". Du côté du Daily Telegraph, on parle de la "furie" de "LH" face à un rival un peu "fou", comme l'a qualifié le Britannique durant une communication radio pendant la course. "Ce sera un grand final", estime le quotidien britannique avant le point final de dimanche.

Ce sont deux phénomènes venus d'une autre planètes

En Italie, on compare ce combat à celui de deux boxeurs qui ne s'épargnent rien. "C'est le Far West !", écrit le Corriere dello Sport en Une. "Max-Lewis sur le ring (...) Ce sont deux phénomènes venus d'une autre planète. Et maintenant, que personne ne gâche le dernier show", peut-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Incidents, polémiques : Hamilton remporte une victoire qui fait parler", estime Tuttosport.

"Le Britannique a survécu à Verstappen", écrit Marca du côté de l'Espagne, alors que l'autre quotidien madrilène AS parle d'un Hamilton qui a "gagné la bataille" de Djeddah. Pour Sport, il a même "remporté la guerre". "Les deux sont à égalité avant le dernier Grand Prix de l'année", rappelle toutefois Mundo Deportivo à l'aube d'une semaine qui s'annonce passionnante, où tous les coups seront probablement permis.

"C'est le combat du siècle" , résume L'Equipe ce lundi en première page, parlant d'un Grand Prix "totalement fou" remporté par le pilote Mercedes. Rendez-vous dimanche, donc, pour l'épilogue final. On a déjà hâte.

