Formule 1

FORMULE 1 - "Si ça se termine mal entre les deux, les officiels sauront en tirer les conclusions..."

FORMULE 1 - Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton comptent le même nombre de points avant la dernière course de la saison à Abou Dhabi, la menace d'un final tendu se fait de plus en plus ressentir. Avec Gérard Neveu, ancien directeur général du WEC, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, les Fous du Volant reviennent sur cette possibilité.

00:03:11, il y a une heure