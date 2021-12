L'écurie Williams sera privée de son PDG et Team Principal Jost Capito, testé positif au Covid-19 avant de se rendre au Grand Prix d'Arabie Saoudite de vendredi à dimanche. "Il n'y a pas eu d'impact plus large sur le personnel de Williams Racing et l'équipe continuera à fonctionner comme prévu", est-il précisé dans un communiqué.

Plusieurs pilotes (Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen) ainsi que des dirigeants d'écuries ont été testés positifs par le passé et ont manqué des GP depuis le début de la saison 2020, en pleine pandémie.

