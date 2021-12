Mercedes n'est encore tout à fait en ordre de bataille pour samedi. Lewis Hamilton a bien signé le meilleur temps des deux séances d'essais, vendredi sur le nouveau circuit de Djeddah, désormais le tracé en ville le plus rapide du Championnat du monde, mais il a manqué de rythme sur un tour selon lui et son équipe. Un jugement qui ne peut qu'inquiéter son rival pour le titre, Max Verstappen (Red Bull), qu'il a relégué à 0"195 lors de la seconde session d'essais, disputée de nuit. De surcroît sans son moteur magique de Sao Paulo.

"La piste est rapide, incroyablement rapide avec en plus beaucoup d'adhérence, a réagi le Britannique, qui possède huit points de retard au Championnat du monde sur le Néerlandais. Une fois qu'on est dans le rythme, c'est magnifique d'y piloter. Le grip était très élevé dès que nous sommes allés en piste et ce fut la même chose pour les deux sessions. Le trafic peut être un problème ici : c'est 'Monégasque' et la proximité des autres voitures la rend vraiment dangereuse."

"Nous avons essayé deux choses en termes de set up, et bien que nous ne soyons pas rapides sur un tour par rapport aux autres, nous le sommes sur longs relais", a-t-il ajouté.

Des réglages assez différents

"Le 'medium' et le 'dur' ont bien fonctionné, le 'tendre' est probablement un peu trop tendre pour les sections à haute vitesse : il décroche légèrement, a-t-il rapporté. Dans l'ensemble, je suis content de mes réglages. Nous avons changé des choses entre les deux sessions et nous allons bossé avec les gars de l'usine pour nous assurer d'avoir un set up correct pour samedi."

"Il faisait plus chaud en essais libres 1, la voiture fonctionnait mieux, a commenté Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Les essais libres 2 ont été un peu plus compliqués sur un tour. Nous avons des idées pour affronter ça et nous allons faire tourner le simulateur toute la nuit à Brackley pour explorer plusieurs direction. Le rythme sur longs runs semblent compétitif, Lewis était un peu plus content que Valtteri [Bottas] et nous avons fini la journée avec des réglages assez différents. Nous avons donc des comparaisons intéressantes à faire au niveau des data."

Le Finlandais, deuxième des essais libres 2, a quant à lui apprécié la préparation de la piste. "Ils ont fait du bon boulot avec le bitume : bien que neuf il était très adhérant et sans vraie bosse", a-t-il dit.

