On s'attendait à un potentiel nouveau rebondissement dès les essais libres 3 du Grand Prix d'Arabie Saoudite, dans la lutte qui oppose Lewis Hamilton (Mercedes) à Max Verstappen. Mais finalement, il faudra attendre encore un peu. Samedi, à Djeddah, le Britannique a été convoqué à la fin des EL3 pour non-respect d'un drapeau jaune et une gêne occasionnée à Nikita Mazepin (Haas). Dédouanné pour la première faute, il risquait une pénalité pour le second. Mais la FIA ne lui a finalement infligé qu'une réprimande.

Par ailleurs, Mercedes a écopé d'une amende de 25.000 euros pour avoir manqué de prévenir son pilote. La séance avait été dominée par Verstappen, devant Hamilton.

