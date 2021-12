A quelle heure le départ est-il donné ?

A 18h30, heure française.

Ad

Grand Prix d'Arabie Saoudite Verstappen juge son erreur "terrible", Red Bull prêt à changer sa boîte de vitesse IL Y A 5 HEURES

Valtteri Bottas va-t-il réussir son départ ?

Rien n'est moins sûr ! "La partie gauche de la piste va être vraiment poussiéreuse, mais j'essaierai de garder ma position", a-t-il promis.

Les Mercedes ont-elles un plan ?

Le fiasco de Mexico a beaucoup marqué le patron de l'équipe, Toto Wolff, et Valtteri Bottas est conscient qu'il ne peut pas se permettre d'offrir encore un boulevard à Max Verstappen (Red Bull), placé juste derrière ce dimanche. Lewis Hamilton attend clairement qu'il verrouille sa partie de piste, s'il peut. Mais on a rarement vu le Finlandais se précipiter d'un côté de la piste pour barrer la route d'un adversaire. Il n'est pas comme ça, et va devoir forcer sa nature.

Est-ce que Red Bull va changer la boîte de vitesses de Max Verstappen ?

C'est la grande question et l'équipe tiendra l'info secrète le plus longtemps possible. Néanmoins, le conseiller sportif, Helmut Marko, a été clair : au moindre doute, la transmission sera changée. L'équipe préfère encaisser une pénalité de cinq places plutôt que risquer un abandon rédhibitoire dans la course au titre. Et pour cela, la mésaventure de Charles Leclerc (Ferrari) à Monaco sert de leçon à Red Bull.

Ce ne serait "pas la fin du monde" comme l'a dit le vétéran autrichien. Car le n°1 mondial pourrait viser raisonnablement la troisième place finale. La perte de 10 points par rapport à Lewis Hamilton, qu'il précède de 8 unités au Championnat du monde, ne changerait finalement rien aux données du dernier Grand Prix : le gagnant remportera le titre.

A noter qu'à la fin des essais libres 3, Max Verstappen s'est plaint d'un problème de synchronisation de boîte de vitesses, qui lui avait coûté un mauvais départ à Austin.

Charles Leclerc (Ferrari) peut-il viser un podium ?

Pourquoi pas si Red Bull change la boîte de vitesses de Max Verstappen. Ce qu'il faut voir, surtout, c'est que le Monégasque n'a fait qu'un top 3 cette année, à Silverstone, et qu'il est prêt à prendre des risques pour ça, surtout que Ferrari a fait le break par rapport à McLaren pour la troisième place du championnat du monde Constructeurs.

"C'était vraiment difficile de revenir en confiance dans la voiture, a expliqué le natif de Monte-Carlo, qui a tapé fort vendredi. J'ai pris les choses étape par étape, avant de me lancer vraiment dans le dernier tour en Q3. C'était super. Les risques que tu prends ici permettent de gagner beaucoup de temps au tour."

Quel résultat Pierre Gasly (AlphaTauri) peut-il espérer ?

Rester 6e, comme en qualification. Son problème reste de transformer la vitesse de son AT02 sur un tour, en performance durable le dimanche, comme l'a montré sa dégringolade de la deuxième place sur la grille à la 11e finale, au Qatar.

Du reste, il n'a pas trouvé la bonne formule ce week-end. "Je n'étais pas à l'aise dans la voiture, je me suis fait quelques frayeurs en Q1 et Q2, a-t-il avoué. J'ai vraiment dû travailler sur mes trajectoires et pour tout faire comme il fallait, j'y suis parvenu en Q3 donc je suis content. Ça ne va pas être facile pour nous : il y a beaucoup de vitesses élevées, ce sera dur pour les pneus... Mais ça ne peut pas être pire que le Qatar."

Un top 5 pour Esteban Ocon (Alpine) ?

C'est ce que le natif d'Evreux escompte, malgré une qualification au 9e rang. Car tous les éléments sont réunis à son sens. "On a bien travaillé pour construire la confiance dont j'avais besoin pour attaquer fort dans ces tours qualificatifs, a dit le vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Nos longs relais en essais libres 2 sont aussi un bon point. On avait l'air très rapide et très compétitif, dans le Top 5 en rythme de course."

Quel sera la difficulté particulière de la course ?

La concentration. Tous les pilotes décrivent Djeddah comme un circuit dur sur le plan mental et physique. "Heureusement que la course ne fait que 50 tours ! Physiquement, c'est dur, très humide en ce moment, souligne Esteban Ocon (Alpine). Donc il va falloir se concentrer et essayer d'éviter les problèmes car il va se passer des choses. Les murs sont très proches." La probabilité d'une intervention de la voiture de sécurité est effectivement extrêmement élevée dimanche.

Quelle stratégie pour la course ?

Pour Pirelli, il ne faudra stopper qu'une fois au cours des 50 tours au programme. La séquence la plus rapide est un départ en "medium" (soit tous les pilotes du top 10 sauf Lando Norris qui sera en "tendre") puis un passage au "dur".

Quelles résultats pour que Max Verstappen (Red Bull) soit champion du monde ?

Quatre scénarios lui sont favorables :

Grand Prix d'Arabie Saoudite "Sur le fil du rasoir", Hamilton a profité de "l'énergie brutale" chez Mercedes IL Y A 3 HEURES