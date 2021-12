C'est en véritable spécialiste que Max Verstappen a réalisé le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix d'Arabie saoudite, la dernière session d'entraînement avant la qualification, samedi sur le circuit urbain de Djeddah. En effet, c'est la dixième fois de la saison que le Néerlandais domine l'ultime séance d'essais libres.

Chronométré en 1'28"100 à cinq minutes de la fermeture de la piste, le n°1 mondial a établi le meilleur chrono enregistré ce week-end, avec pas moins de 0"214 de marge sur son rival dans la course au titre, Lewis Hamilton. Et c'est là un sacré retournement de situation, tant le pilote de Red Bull était sorti mécontent de sa première journée de tests au bord de la mer Rouge, vendredi. Tout le contraire du Britannique de Mercedes, auteur du meilleur temps lors des deux sessions. Néanmoins, il faut poser une réserve : les essais libres 3, à l'heure où ils se sont disputés, ne sont en rien représentatifs des conditions de piste plus fraîches en vigueur lors de la qualification et de la course.

Pour entrer un peu dans les détails de leurs performances respectives, on peut préciser que Max Verstappen a pris la main d'abord grâce à un secteur 1 fort à mi-séance avant de faire la différence sur le secteur 3 à la 56e des 60 minutes de roulages. Et que, de son côté, Lewis Hamilton a affiché une Vmax de 320 km/h, supérieure de 4 km/h à la RB16B n°33, qui n'a pas suffi à combler le retard qu'il prenait systématiquement dans les deux premiers secteurs.

Bref, on a assisté un changement de rapport de forces, ce qui a d'ailleurs semblé agacé voire déstabiliser l'Anglais. A mi-séance, lorsque son ingénieur, Peter Bonnington, lui a signalé que Max Verstappen venait de rouler en 1'28"2, le septuple champion du monde lui a répondu : "Je ne sais même pas quel temps j'ai fait !" Mais ce ne fut rien face à l'impression de flottement qu'il a laissée dans le dernier quart d'heure, en restant à 0"196 du chrono du Hollandais.

Au ralenti dans son tour de rentrée, il a bloqué Pierre Gasly (AlphaTauri) au virage n°1 puis Nikita Mazepin (Haas) au n°8. Et dans ce dernier cas, le Russe a coupé à cheval sur la bordure intérieure pour éviter le crash. "Dites-moi, je n'ai pas idée de qui arrive !", a réclamé LH44, à la radio. Il gênait sur la trajectoire, son équipe ne l'a effectivement pas briefé à temps sur l'arrivée du Russe, mais il n'y avait pas non plus de drapeau lui signalant pour lui l'arrivée de la Haas.

Red Bull à deux contre un

Red Bull devant Mercedes, on s'y attendait d'autant moins que Lewis Hamilton roulait avec le "moteur-fusée" qui lui avait permis de faire deux remontées à Sao Paulo, et que le Honda n'est pas si à la peine que ça puisqu'il équipe les trois machines qui suivent au classement : la Red Bull de Sergio Pérez et les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly.

Bref, c'est peut-être un match à deux contre un qui se profile pour la suite du week-end car chez Mercedes manque à l'appel Valtteri Bottas. Seulement sixième à 0"919, le Finlandais va devoir réagir pour donner le coup de main dont son leader a besoin.

