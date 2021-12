Grand Prix d'Arabie Saoudite

Honda a fait courir la rumeur d'un possible changement de moteur sur la Red Bull de Max Verstappen à Djaddah mais il n'en sera rien. Le Néerlandais lui-même en a écarté l'éventualité à la veille des premiers essais de la 21e des 22 manches du Championnat du monde 2021.

"Avec un nouveau moteur, nous n'atteindrions pas le pic de performance dont Mercedes est capable, a tranché le pilote, dans des propos recueillis par Motorsport-total.com. Un changement ne serait de toute façon pas bon pour nous", a insisté le n°1 mondial, qui peut devenir champion du monde ce week-end à Djeddah.

"Un changement de moteur n'est pas prévu pour l'Arabie saoudite, a indiqué le conseiller sportif de Red Bull Racing à F1-insider.com, mercredi. S'il y a un changement, ce sera à Abou Dabi."

"Nous devrions nous en sortir"

Sur ce sinueux tracé urbain saoudien, Max Verstappen ne serait effectivement pas sûr de pouvoir récupérer les cinq places de pénalité encaissées pour l'installation d'un cinquième V6, alors qu'il était par exemple revenu de la dernière place sur la grille de départ à la deuxième sous le drapeau à damier en Russie.

"Je sais ce dont mon moteur est capable et nous devrions nous en sortir", a rassuré le Batave.

Au Qatar, Helmut Marko avait expliqué que l'apport d'un bloc neuf Honda était tout relatif : un maximum de 7 chevaux contre 20 estimés pour le Mercedes.

Red Bull va donc jouer la sécurité et attendre de voir le résultat de dimanche pour réfléchir à un changement de V6 pour Max Verstappen à Abou Dabi, où la suppression de deux chicanes augmentera les opportunités de dépassements. Et pour ce qui est du problème d'aileron arrière des trois derniers meetings, il ne faudra rien attendre non plus de la part de l'équipe. Sergio Pérez, le second pilote de l'écurie autrichienne, a assuré jeudi que le staff avait réglé les soucis de faiblesse du dispositif d'ouverture du volet supérieur (DRS). "Tout est sous contrôle", a dit le Mexicain.

