Lewis Hamilton s'est battu pour sortir tout ce qu'il pouvait de sa Mercedes, qu'il a eu du mal à reconnaître samedi en qualification du Grand Prix d'Arabie saoudite, et c'est au prix d'un superbe tour valant la pole position in extremis qu'il a pu pousser Max Verstappen dans ses derniers retranchements. Qui a fini dans le mur.

Sur le circuit grisant de Djeddah, sur les bords de la mer Rouge, Lewis Hamilton a réussi le coup parfait en signant sa 103e position de pointe en carrière, d'une importance peut-être capitale étant donné la difficulté à dépasser.

Non content d'avoir pu arrêter le chrono à 1'27"511, le Britannique a aussi vu pour la troisième fois de la saison son coéquipier Valtteri Bottas le rejoindre en première ligne. Devant le n°1 mondial de Red Bull, qui le devance de huit points au classement du Championnat du monde.

Ce ne fut pourquoi pas facile, et ça s'est vu. A l'aise vendredi, le septuple champion du monde s'est retrouvé à 0"2 de son adversaire pour le titre en essais libres 3. Et, toujours au volant d'une W12 rétive, il s'est même fait une belle frayeur en perdant l'arrière de sa machine dans son premier tour lancé en Q3.

"Valtteri le meilleur coéquipier que j'ai eu"

"C'est l'une des piste les plus difficile à maitriser : j'étais à la limite partout et la voiture était sur le fil du rasoir, a-t-il raconté après sa 5e pole position de la saison. Essayer de tirer le maximum des pneus était si dur. C'est difficile à comprendre pourquoi. Il fait chaud ici mais nous avions des problèmes pour les monter en température à la fois à l'avant et à l'arrière pour avoir du grip dès le début du tour."

"Nous étions rapides vendredi mais, pour une raison que j'ignore, en essais libres 3 et en qualification nous manquions de rythme et nous avions du mal", a-t-il ajouté.

Tout ça est, encore une fois, le résultat d'un travail d'équipe. "Je suis très fier et reconnaissant que nous ayons été capables de verrouiller la première ligne, a-t-il insisté. C'était le but. Nous avons bossé si dur en simulation et sur le set-up, la collaboration avec Valtteri a été épique, c'est le meilleur coéquipier que j'ai eu. C'est toujours important de l'avoir à côté de moi, particulièrement à ce moment de l'année. Il a piloté exceptionnellement bien et j'espère que nous pourrons faire du bon boulot ensemble dimanche."

"Ça va être une course intense, a-t-il prévenu. Nous sommes ici pour gagner, c'est pour ça que nous nous préparons. Ils (Red Bull) vont être rapides donc il faudra être malins et travailler en équipe". En clair, Valtteri Bottas doit se préparer à rouler pour lui en restant devant Max Verstappen, troisième sur la grille si Red Bull ne décidé pas de changer la boîte de vitesses de la RB16B n°33, ce qui vaudra une pénalité de cinq places.

"Cette piste génère tellement d'adrénaline !, s'est plu à rappeler Valtteri Bottas. Dimanche, ça va être dur. La piste est si intense, mais au moins nous partons des meilleures places. Vu commet la qualification a été piégeuse, c'est un résultat génial."

"Nous n'avons pas besoin de nous parler"

"Quelle folle séance !, a résumé Toto Wolff, le directeur d'équipe. Nous nous attendions à être plus forts aujourd'hui : nous avons une voiture rapide et ces virages rapides avaient l'air de nous convenir. Mais comme tant de fois cette saison, nous sommes constamment surpris. Austin aurait dû être notre piste et elle ne l'a pas été, puis soudainement au Brésil nous avons très bien performé. Nous n'en savons tout simplement jamais rien. Il était important aujourd'hui d'attaquer, d'attaquer, et nous avons fini en première ligne, un bon avantage pour dimanche."

Et de confier que l'ambiance qui règne dans l'équipe a quelque chose qui ressemble à une communion extraordinaire. "Il y a une énergie brutale dans toute l'équipe, a confié l'Autrichien. Nous regardons juste devant et nous continuons d'attaquer, attaquer, et quand nous nous rendons à la salle de debrief ou dans le garage, nous n'avons pas besoin de nous parler car nous sentons cette énergie et à quel point elle remue les gens."

Mais cette première toute à l'effigie de la firme à l'Etoile ressemble quand même à un petit miracle, comme l'a avoué Andrew Shovlin, à cause de la difficulté à exploiter le Pirelli "tendre". "Nos problèmes n'ont pas disparu en qualification, nous faisons des tours corrects, mais à chaque fois que Max sortait, il battait le chrono que nous venions de faire, a exposé l'ingénieur en chef. Et son dernier tour a montré qu'il avait clairement le dessus. S'il l'avait fini, il n'y a pas de doute sur le fait que nous n'aurions jamais pu rivaliser. Nous sommes ravis de l'avoir fait, sans avoir sentir que nous l'avons mérité." Qu'importe. Les 50 tours de dimanche seront une autre histoire.

