C'est officiel : la semaine prochaine, Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) prendront le départ de la dernière course de la saison à Yas Marina à égalité de points. Le scénario improbable s'est finalement réalisé après la victoire du Britannique, la troisième consécutive, dans un Grand Prix d'Arabie saoudite rocambolesque, dimanche soir. Valtteri Bottas (Mercedes) a chipé la troisième place sur le fil à Esteban Ocon (Alpine), un ultime rebondissement dans une course dont le résultat définitif ne sera pas donné avant de longues palabres avec les commissaires.

Plus d'informations à suivre...

