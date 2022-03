Le Thaïlandais Alexander Albon (Williams), jugé responsable d'une collision avec le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) lors du 48e tour du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 dimanche, sera pénalisé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix d'Arabie saoudite, le 10 avril à Melbourne.

"La voiture N.23 (d'Albon) a tenté de dépasser la voiture N.18 (de Stroll) par l'intérieur en freinant tardivement. En exécutant la manoeuvre de dépassement, la voiture N.23 a bloqué ses roues et a percuté la voiture N.18 à la corde du virage (n°1)", décrivent les commissaires de course, qui ont décidé de cette pénalité. "Nous avons déterminé que la voiture N.23 était entièrement ou principalement responsable de la collision."

Lance Stroll a terminé 13e et avant-dernier du Grand Prix d'Arabie saoudite, Alex Albon n'a pas passé la ligne d'arrivée mais se classe 14e et dernier. La course a été remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), devant les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz.

