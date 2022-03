Il a soigneusement fait filtrer l'information à l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn, dimanche. "Je pense que nous en sommes proche. Très proche. Très, très proche. Extrêmement proche. Nous y sommes presque", a lâché Carlos Sainz à propos d'une question posée sur son avenir, et plus particulièrement sa prolongation de contrat chez Ferrari, qui arrive à terme. Il aurait pu éluder le sujet en parlant des discussions en cours, dont l'équipe s'était fait l'écho cet hiver, confiante en son pilote après une année seulement à Maranello. A-t-il forcé la main du directeur d'équipe ? Mattia Binotto est allé un peu plus loin en ajoutant : "Je pense que nous avons trouvé un accord. C'est seulement une question de le coucher sur papier."

Dans la foulée de sa deuxième place à Sakhir, assurant le premier doublé de la Scuderia depuis le Grand Prix de Singapour 2019, il y a deux ans et demi, l'Espagnol s'est donc laissé aller à la confidence. Et révélé ce qui n'était qu'un secret de Polichinelle. Peut-être parce qu'il avait besoin lui aussi de prendre la lumière des projecteurs qui avaient suivi son coéquipier Charles Leclerc pendant les 57 tours de sa chevauchée nocturne.

"Pas très à l'aise avec la voiture"

Le Monégasque chaudement félicité par le paddock, l'Ibère a ressenti un goût d'inachevé, de frustration même quant à sa prestation personnelle. "Je ne suis pas particulièrement content de ma course, avait-il soufflé. Ce fut probablement l'une des courses les plus difficiles depuis que j'ai rejoint Ferrari. Je ne me sentais pas très à l'aise avec la voiture et nous devons comprendre pourquoi." Après la qualification, il avait avoué "ne pas comprendre la F1 75".

"Je n'avais pas le rythme aujourd'hui mais j'ai réussi à assurer le doublé. Est-ce que je peux combler le déficit complètement ? Très bonne question. J'espère que oui", a-t-il déclaré. La veille déjà, il avait fait un brief similaire après la qualification : "Il y avait un dixième que Charles a été capable d'aller chercher à la fin. Il a été devant tout le week-end et il mérite sa pole position". A s'y méprendre, il s'agissait des paroles de pilote numéro 2 déjà entendues à la Scuderia, dans la bouche d'Eddie Irvine ou Rubens Barrichello, mis sous l'éteignoir par Michael Schumacher, Felipe Massa ou encore Kimi Räikkönen, broyés par Fernando Alonso ou Sebastian Vettel.

Fatigué ? Oui. "Je vais me reposer ces prochains jours pour revenir plus fort", a-t-il prévenu. Mais pourquoi ça, alors que le championnat ne fait que commencer ? Plus que la déception du résultat, c'est la manière qui a éreinté le Madrilène. Ferrari l'avait placé pour le départ dans une stratégie alternative, en Pirelli "tendre" rodés, à l'opposé des "tendre" neufs réservés au Monégasque. Derrière ça, une idée simple : battre quoi qu'il arrive Max Verstappen (Red Bull). La suite a montré que "Charlot" avait les meilleures enveloppes. Lui aussi sur la partie propre de la piste, l'Espagnol n'avait plus qu'un espoir théorique de supplanter le Néerlandais, en "tendre" rodés.

"Leclerc a définitivement tourné la page de 2021"

Carlos Sainz a été le troisième homme jusqu'à l'abandon de Max Verstappen, sans la moindre chance de tenter un undercut. Une histoire là encore bien connue chez les Rouges : quand Barrichello partait sur une stratégie différente de Michael Schumacher, c'était presque toujours la moins bonne… Comme le Brésilien en son temps, l'Espagnol savait que sa chance était au départ.

L'an dernier, les deux "Charles" s'étaient serré les coudes pour sortir ce qui était possible de la "rossa", et remettre Ferrari sur le podium du Championnat du monde. Ils avaient partagé les risques plusieurs fois en termes de stratégie, échangé leurs positions pour ne pas commettre la course de l'un ou l'autre.

C'était une bromance, réduite à ce qu'elle était : une amitié sans enjeu. Mais le premier week-end de compétition 2022 a peut-être sonné la fin de quelque chose entre le pilote de la Principauté et l'Espagnol en mettant une victoire entre eux. Et bien plus dans l'esprit de Mattia Binotto. Avec sa troisième victoire, Charles Leclerc a définitivement tourné la page de 2021 et peut-être en même temps sapé le moral de son voisin de garage, deuxième pour la troisième fois de sa carrière, en confiant qu'il n'avait pas encore trouvé la meilleure façon de piloter la F1 75 mais qu'il en était proche…

Leclerc, le "futur champion du monde"

En Formule 1, on a la réputation de sa dernière course et on ne sait pas ce qu'il y a dans le contrat que Carlos Sainz - ne l'appelez pas Junior il déteste ça ! - s'apprête à signer. Helmut Marko, son mentor chez Toro Rosso, avait expliqué qu'il "n'est pas Verstappen" pour justifier sa non-promotion dans l'équipe n°1. L'Espagnol avait quitté le cocon pour répondre à l'appel de Renault, déçu par Jolyon Palmer. Il avait surpris tout le paddock en signant pour McLaren en 2019. Et plus encore en étant l'élu de la Scuderia en 2021, alors que Daniel Ricciardo était sur le marché.

L'Australien clamait qu'il ne serait jamais un numéro 2 chez les Rouges, qui avaient désigné Charles Leclerc comme leur "futur champion du monde" avant même le début de la saison 2020. Et pas plus tard qu'en novembre dernier encore, dans la bouche de Mattia Binotto. Le pilote au n°16 terminait péniblement 2021 mais le patron italo-suisse était persuadé de la valeur de sa pépite, resignée jusqu'en 2024. "Il est très bon pour gérer la pression. Il est capable de vaincre parce qu'il a la mentalité de gagnant qu'il faut avoir pour mener une course. Il a développé sa sensibilité avec la voiture et les pneus", listait-il. Exactement ce que son "fantastique talent" a montré à Max Verstappen dimanche.

Helmut Marko se serait-il trompé en clamant début 2022 que "Sainz a montré que Leclerc n'est pas un wonder boy" ? La saison 2021 semble loin, la 5e place de l'Espagnol au Championnat tout autant. Ferrari est passé à 2022, en mode "vainqueur" et va avoir besoin de se mettre en ordre de bataille très vite pour maximiser ses chances au Championnat du monde Pilotes car l'adversaire s'appelle Max Verstappen. En utilisant la formule qui a le mieux fonctionné depuis une vingtaine d'années : un numéro 1 et un numéro 2. Même si elle ne le présentera jamais comme tel. Ce qui permettra à Carlos Sainz de ne pas se renier, lui qui n'a jamais voulu entendre parler d'un second rôle.

