Le fait est suffisamment rare pour être signalé, deux hommes ont dominé les trois sessions de tests précédents la qualification du Grand Prix d'Arabie saoudite, sur le circuit de Djeddah. Après les essais libres 1 et 2, Charles Leclerc et Max Verstappen ont remis ça, dans le même ordre, samedi. Le n°1 mondial monégasque s'est montré le plus rapide en bouclant un tour en 1'29"735 en pneus "tendre", avec le partiel du secteur 3 en prime, délogeant le champion du monde pour 0"033.

Et une fois encore, le pilote de la F1 75 n°16 a pris les devants chez Ferrari, car Carlos Sainz a vite accusé un retard d'une demi-seconde, qu'il n'a jamais pu combler complètement. A nouveau victime d'un "marsouinage" qu'il jugeait mineur la veille, l'Espagnol a échoué à 0"274 de son leader. Ce qui a permis à Sergio Pérez d'apparaître comme le troisième homme. Désormais libre de travailler pour son compte chez Red Bull après avoir pris une direction de réglages spécifique vendredi pour couvrir différents cas de set-up, le Mexicain a produit un réel effort en s'approchant à 0"098. Non avoir pris certains risques puisqu'il a clippé le mur intérieur du virage n°4 comme l'avait fait Charles Leclerc vendredi, toutefois sans casser sa suspension.

Mais ces quatre-là ne seront pas les seuls à viser la pole position de la deuxième manche du Mondial, à partir de 20h locales (18h françaises) car Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a continué de montrer qu'on savait faire des monoplaces à Hinwill. Transfuge pas déprimé de Mercedes, le Finlandais s'est invité dans le Top 5, avec un chrono à 0"295, sans doute aidé par la puissance de son moteur Ferrari.

Derrière ce club des cinq s'est constitué le groupe des premiers challengers, avec le Français Esteban Ocon (Alpine) à 0"404 juste devant son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri) à 0"413, suivi par Kevin Magnussen (Haas) à 0"527, Fernando Alonso (Alpine) à 0"561 et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 0"680.

Plus d'infos à suivre...

