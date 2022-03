Grand Prix d'Arabie Saoudite

Vous avez piloté une Mercedes la première fois pour remplacer Lewis Hamilton, positif au Covid-19, fin 2020 et la deuxième comme titulaire la semaine dernière. C'était très différent ?

George Russell : C'était plus confortable la deuxième. Je connais bien mieux l'équipe, le baquet me convient parfaitement, je me sens à la maison. Alors que, quand j'ai remplacé Lewis à la dernière minute, c'était chaotique. Le baquet n'était pas à ma taille, il y avait beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps. C'était un peu fou... L'autre élément, c'est qu'en 2020 la voiture était exceptionnellement rapide et se battait pour la victoire. J'aurais pu gagner si je n'avais pas été victime d'une crevaison. C'est plus difficile en ce moment. Et ce n'est pas de savoir si on est à l'aise qui est important, c'est le résultat.

En parlant de résultat, quel sont vos objectifs cette saison ?

G. R : Bien sûr, c'est de gagner mais je ne suis pas tout seul, il y en a 19 autres avec cet objectif. Je ne serais pas déçu ce week-end si cela n'arrive pas. Fin 2020, j'avais de quoi être déçu car gagner était possible mais, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que cette saison va être une longue période d'apprentissage et de développement pour toutes les écuries. Et j'espère qu'on va s'améliorer plus que les autres. Si on y arrive, on se battra pour la victoire sur la durée.

Après le premier Grand Prix de la saison la semaine dernière, vous sembliez plus pessimiste...

G. R : C'est une nouvelle semaine de course et, même quand j'étais chez Williams, je me disais que je pouvais gagner avant chaque week-end. Ça doit être l'état d'esprit en arrivant sur chaque circuit. Cette année, même s'il nous faudra peut-être quelques courses pour résoudre nos problèmes, il nous restera assez de temps pour jouer le championnat. Mais, comme nous n'avons pas le droit de faire des essais privés, ça va prendre un peu de temps.

Etes-vous inquiet de l'avance de Ferrari et Red Bull ?

G. R : C'est un peu comme si on prenait le départ d'un marathon avec dix minutes de retard. Il faut courir plus vite que les autres et peut-être qu'on finira quand même derrière eux.

Comment se passe votre collaboration avec Lewis Hamilton ? Ses anciens équipiers disent qu'il est très difficile mentalement de rivaliser avec lui ?

G. R : On travaille vraiment très bien ensemble. On a tous les deux compris que la bagarre, c'est avec les autres, pas entre nous. (...) Il faut se concentrer sur soi-même car la F1 est un sport individuel, que son coéquipier soit le meilleur du monde ou pas. Chaque pilote est différent, chaque voiture est différente, il faut trouver ce qui nous convient le mieux. (...) Je pense que je suis vraiment plus fort mentalement cette année, grâce à l'expérience que j'ai accumulée pendant deux saisons. Je suis aussi un pilote plus complet, avec une approche différente. Je ne m'inquiète pas trop de ce que fait Lewis, j'essaie juste de tirer le maximum de moi-même, tout en regardant ce qu'il fait, ses données, pour avoir le contexte global, ce qui déclenche parfois des discussions avec les ingénieurs. Je faisais déjà cela chez Williams.

Qui êtes-vous et que faites-vous loin des circuits ?

G. R : Je n'ai pas beaucoup de loisirs. J'aime bien rester tranquille avec ma famille, mes amis et ma copine, pour recharger mes batteries. J'apprends de plus en plus ce qui est important dans ma vie, je filtre les conneries et c'est devenu encore plus crucial depuis que j'ai rejoint Mercedes. C'est le genre de changement qui peut provoquer des bouleversements dans une vie et autour de soi. C'est normal mais j'ai l'impression d'être toujours la même personne, même si certains autour de moi pourraient changer d'attitude parce que j'ai changé de statut.

