Mick Schumacher ne prendra pas le départ du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite dimanche après sa violente sortie de piste lors des qualifications samedi, a annoncé son écurie Haas.

"Schumacher a été emmené au centre médical après un accident important au virage 12 lors de la deuxième partie des qualifications (Q2). Après qu'un premier examen n'a pas révélé de blessures, Schumacher a été transféré à l'hôpital militaire King Fahad à Jeddah pour des contrôles de précaution. L'équipe a en conséquence pris la décision de ne participer au Grand Prix d'Arabie saoudite qu'avec pour seule entrée celle de Kevin Magnussen", a indiqué un communiqué.

Ad

Grand Prix d'Arabie Saoudite Le "sniper" Pérez vole la pole à Ferrari, Verstappen en retrait, Hamilton désabusé IL Y A 3 HEURES

On reviendra plus forts

Le pilote allemand, âgé de 23 ans, aurait dû en principe partir en 14e position sur la grille de départ du Grand Prix qui doit débuter à 20h00 locales (19h00 heures françaises).

Son forfait fait avancer d'une place au départ le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) qui a raté ses qualifications. Le septuple champion du monde aurait dû en principe partir derrière Schumacher en 16e position et s'élancera en conséquence 15e.

L'Allemand a tweeté en fin de soirée. "Salut à tous, c'est pour vous dire que je suis OK. Merci pour vos messages. La voiture est super Haas, on reviendra encore plus forts."

Un accident à haute vitesse

Mick Schumacher, dont c'est la deuxième saison en F1, a perdu le contrôle de sa Haas-Ferrari dans une série de virages rapides et a heurté le muret bordant la piste à haute vitesse, disloquant sa monoplace. Il était déjà parti à la faute plusieurs fois la saison dernière, notamment à Imola ou à Monte-Carlo.

Mick Schumacher est le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, lui-même victime d'un grave accident de ski en 2013 et qui n'a pas été vu en public depuis.

L'arrière de la Haas de Mick Schumacher, victime d'un gros crash en Q2 du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022 Crédit: Getty Images

Grand Prix d'Arabie Saoudite Schumacher victime d'un gros accident, Haas rassure sur son état de santé IL Y A 3 HEURES