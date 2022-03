Le tour de gloire de Checo ! Samedi à Djeddah, Sergio Pérez a conquis sa première pole position en carrière, à l'occasion de sa 216e séance de qualification depuis ses débuts en Formule 1 en 2011, ce qui constitue le nouveau record de patience, loin devant l'ancien détenteur Mark Webber (131).

Au bout d'une session chaotique, qui a vu Lewis Hamilton (Mercedes) se faire éjecter de la Q1 avec son seizième temps - une première pour lui depuis le Grand Prix du Brésil en 2017-, Mick Schumacher (Haas) taper un mur à 235 km/h en Q2 sans se blesser, le Mexicain a tenu un rythme d'enfer face aux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, qu'il a repoussées in extremis pour la meilleure place sur la grille du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Auteur d'un troisième temps remarqué lors des essais libres 3, à 0"098 d'un Leclerc imbattable aux entraînements, le deuxième pilote de Red Bull a confirmé qu'il avait mis le doigt sur le bon set-up en faisant tomber le Monégasque pour 0"025, avec un tour en 1'28"200. Incisif mais encore trop irrégulier dans le money time, Carlos Sainz s'est contenté de la troisième place à 0"202, devant un Max Verstappen (Red Bull) à 0"261, et jamais vraiment dans le coup.

Au bout de cette session incertaine, où tout était possible, Alpine a tiré son épingle du jeu en hissant l'A522 d'Esteban Ocon au cinquième rang, à 0"868 de la RB18 n°11. Et l'embardée que le Français a contrôlé de justesse en fin de Q3 pour éviter de reproduire l'accident de Mick Schumacher a montré le niveau d'engagement de l'écurie d'Enstone, qui a qualifié la machine de Fernando Alonso au septième rang.

Coincé entre les bolides roses d'Enstone, George Russell est parvenu à limiter les dégâts pour Mercedes, sans faire oublier le K.-O. technique de son leader, alors que Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Kevin Magnussen (Haas) ont pris dans cet ordre les places de 8 à 10.

A part Lewis Hamilton, aucun intrus ne se trouve dans la seconde partie de la grille. Il en a manqué un peu à des McLaren en progrès pour passer le cut, puisque Lando Norris et Daniel Ricciardo ont échoué aux 11e et 12e places. En revanche, Aston Martin n'est toujours pas sortie de son marasme. En l'absence de son quadruple champion du monde Sebastian Vettel, l'écurie anglaise pointe aux 15e et 18e positions avec Lance Stroll et Nico Hülkenberg.

